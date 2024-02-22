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「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

流浪博士孫衛東的故事受到海內外華人關注，近日有數支拍到孫衛東在皇后區法拉盛天橋下散步或在麵包房買飲品的網路視頻；本報22日從志工團體證實，孫衛東在數周前，從布碌崙(布魯克林)搬到法拉盛周邊的一套租賃公寓，以防被過度打擾，並由一位有經驗和富有愛心的阿姨擔任陪護工作。按照目前的狀態，據信孫衛東仍然需要相當的時間來適應新的環境。

自復旦大學留美博士孫衛東流落紐約街頭16年的故事引起各方熱議，一個由孫衛東的朋友、同鄉和國內國外校友組成的志工團隊，一直都在幫助孫衛東。志工團隊的核心成員宋先生透露，在8大道他已成為自帶流量的「名人」，不時被打擾與接近，甚至還有心懷不軌的人士，為此，團隊幫助他重新安置在了法拉盛周邊的一套公寓，使他生活得更安靜有序，幫助慢慢恢復。

宋先生說，在法拉盛，孫衛東保持著平和的生活習慣，他常常看報紙、讀網路新聞，基本上每天都會去當地的圖書館和點心店，他有基本的生活自理能力，但也需要專業人士的幫助，適應正常生活。團隊也特地找了一位有這方面資深經驗的阿姨作長期的陪護工作，為他提供一個有人陪伴、平靜安寧、也有助進一步安穩情緒的生活環境。

志願團隊將孫衛東安置在法拉盛周邊的一處公寓，圖為他在寓所慶祝生日。(取自孫衛東官...
志願團隊將孫衛東安置在法拉盛周邊的一處公寓，圖為他在寓所慶祝生日。(取自孫衛東官方抖音帳號)

不過宋先生也說，租賃的公寓是過渡性的暫時方案，從中長期而言，仍然需要依靠紐約社會福利資源來幫助孫衛東解決吃穿住行等基本問題，而等待合適住房的過程可能比較長，所以也期待各界熱心人能與團隊聯絡介紹紐約的資源。

對於他的精神狀態，宋先生表示，孫衛東的心態更加平和，對生活中的挑戰也顯出更加積極的態度，但有時也會進入沈默，完全的恢復仍然需要他自己和志願者團隊長期的努力。志願者團隊、華人社區的熱心社工、紐約的非營利組織和他的家庭醫生等一直在嘗試各種方案，幫助他能實現自己的願望。

據了解，團隊也在日前幫助孫衛東開通了官方抖音頻道及相關網站，抖音可輸入網址http://tinyurl.com/SunAndYou，將自動跳轉到抖音。孫衛東和他的朋友們官網：SunWeiDongAndYou.com，愛心人士可在線捐助，也可以留言聯絡志願者團隊。

法拉盛 抖音 華人

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