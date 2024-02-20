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紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

記者邢易霖 / 紐約即時報導
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

目擊者江女士錄下現場攻擊視頻。(讀者提供)

據接到華人民眾江女士爆料，皇后區下午3時30分左右，一輛開往法拉盛方向的7號線地鐵上發生一起突襲事件。一名男子在沒有任何前兆的情況下突然無故攻擊旁邊的一位白人男乘客，並猛烈咬住對方的耳朵，將其暴打一頓。事故導致7號線地鐵短時暫停在皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza)，警方迅速趕來，與地鐵上熱血乘客的共同協助下成功抓捕該男子，現場鮮血淋淋，引眾多民眾圍觀。

目擊者江女士稱，她戴著耳機正在聽音樂，突然看到一群人往別的車廂跑，不知道發生什麼了，以為是有人開槍。她聽到很大聲的碰撞聲，周圍很多乘客開始拿手機拍照。她一回頭發現有一個男子將白人毆打在地，頭部和耳朵都是血，全身都是血。她表示，這個白人一直被打，期間並沒有還手。當地鐵到皇后廣場地鐵站時，很多乘客四處逃竄，大聲喊警察過來幫助。幸好遇到巡邏的警察聞聲趕來，並與地鐵上的幾個熱血壯漢乘客成功將施暴者制伏。

視頻錄像顯示，白人男子被打之後一直反覆說「我不知道為什麼打我，沒有任何原因。」鮮血染濕白人男子的衣服，地鐵的地面和座椅上鮮血淋淋，現場打鬥痕跡慘烈，許多乘客的衣服和包都丟在地上，淩亂不堪。

截止目前，受傷的白人男子已被警方送去醫院治療，施暴者被警方押至警局，具體原因還在進一步調查中。近期，紐約已經發生幾起在不同地鐵站乘客不幸被突然襲擊的事件，對大眾的通勤安全造成不安。警方呼籲民眾能夠保持高度警惕，同時積極配合安保措施。當乘坐地鐵時，請留意四周情況，對於任何可疑之處或行為均宜及時報告。在目擊不尋常事件時，為保障自己與旁人的人身安全，立刻向現場工作人員求助或直接撥打911報告。

地鐵上打鬥痕跡慘烈，許多民眾掏出手機拍照。(讀者提供)
地鐵上打鬥痕跡慘烈，許多民眾掏出手機拍照。(讀者提供)

地鐵站 法拉盛 皇后區

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