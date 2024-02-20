紐約房東挑戰「租金穩定法」失敗 最高法半年內第二次拒審

紐約房屋業主挑戰「租金穩定法」，再次遭最高法拒之門外。(記者許君達／攝影)

美國最高法院20日宣布，拒絕審理兩起由紐約市 業主發起、旨在挑戰該市「租金 穩定法」的上訴案。這是同類案件在半年之內第二次被最高法拒之門外，去年10月，由兩個業主組織起訴「租金穩定法」違憲的案件就曾被以相似的理由拒絕審理。不過，保守派大法官大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在他的法官陳詞中對這條紐約地方法律的合憲性提出了疑問並暗示未來還有「解決這個問題」的空間。

紐約現行的租金穩定制度始於1969年，這項規定目前限制了紐約市約100萬套穩租公寓的租金漲幅。這些公寓大多建於1974年之前，擁有六個或更多單元。為了阻斷業主千方百計嘗試規避這項制度的努力，紐約州 2019年也通過「租金穩定法」的立法以加強管制。

本次訴訟由位於曼哈頓和長島市(Long Island City)的兩組房產業主74 Pinehurst LLC和335-7 LLC發起，原告方認為，「租金穩定法」令房東難以大幅漲租且很難驅逐房客，導致他們難以獲得公正合理的回報率，人為擠壓了他們所投資的房產的價值，違反了美國憲法中「私有財產不得 『在沒有公正補償的情況下被用於公共用途』」的條款。在這一訴求遭到位於曼哈頓的聯邦第二巡迴上訴法庭的駁回後，原告方向最高法院提起了上訴。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日發表聲明稱，「租金穩定法」是紐約州打擊不公平現象、維護可負擔性並保證更多紐約人居者有其屋的有力工具。最高法的決定，讓她「鬆了一口氣」。