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習俗篇／龍年買年貨 發糕和發財橘 買了大發大吉

記者高雲兒／紐約即時報導
年糕和發財橘等傳統年貨仍然是受歡迎的選擇。(記者高雲兒／攝影)
年糕和發財橘等傳統年貨仍然是受歡迎的選擇。(記者高雲兒／攝影)

龍年農曆新年即將到來，紐約不少華人積極購置年貨，好讓這個這個農曆新年更加熱鬧；一些華人超市表示，今年的年貨種類繁多且包裝更加年輕化，價格更是實惠；花店店主等也表示，今年是龍年，有不差的銷售量。

位於皇后區法拉盛的中美超市吳經理表示，為了滿足年輕化的消費趨勢，今年的年貨不僅種類繁多，而且包裝更加精美。他舉例說明，今年稻香村的糕點禮盒古色古香，以古代抽屜和櫥櫃的式樣為設計靈感，「雖然稻香村年年都有，但是這次禮盒尤其好看和豪華，適合送禮」；另外他介紹，徐福記推出的「糖果瓶」更是別出心裁，瓶子倒置後可變成一個糖果盤，既實用又節省購買果盤的成本。

吳經理介紹，還有一些糖果盒子被巧妙地設計成小熊瓶子，上面還貼著「諸事順遂」、「恭喜發財」等吉祥祝福語；儘管這些年貨愈加精美，吳經理表示，價格方面相對實惠，讓消費者更容易承擔，「相比往年還降下來個三、四成，有的甚至有一半」。

此外，年糕和發財橘等傳統年貨仍然是受歡迎的選擇。吳經理指出，這些產品在各地華人中都賣得很好，因為象徵著「年年高」和好運的寓意，因此受到廣泛喜愛。

被糖果瓶包裝吸引的胡女士買了兩瓶糖果，她表示，糖果是每年必備，「親戚朋友家小孩上門啊，總要準備一些糖果，招待一下，再放一點堅果」；買了一些橘子的張先生說，橘子可以吃也可裝飾，「放在家裡的茶几上，看著很喜慶」。

對於年末購買的食材，吳經理介紹，意味著「年年有餘」的魚和「發財豬手」以及龍蝦和胡蘿蔔總是最受歡迎的，「龍蝦每年都賣得很好，今年可能更好，因為是龍年」。

華人除了去超市，還會去藥店購買一些特別的食材。羅斯福大道的嘉和堂店員表示，冬菇、花膠和鮑魚會在過年的時候賣得很好；來自廣東的何先生說，冬菇、花膠和鮑魚都是過年大菜「盆菜」需要的食材，「花膠用來熬湯，另外加很多海鮮，包括鮑魚、龍蝦、大蝦，還有髮菜，寓意發財，好吃又好看」。

對於一些特別思念家鄉美食的華人，他們甚至選擇從中國大陸郵寄年貨。來自成都的羅先生就表示，由於五年未回國，他特地讓家人寄來兩箱四川的臘味，讓他在美國也能品味到家鄉的美味，「這麼多年，從來沒有在美國吃到正宗的臘貨」；他笑稱，已迫不及待嘗了鮮，大贊十分美味，「更多還是要等到過年，和朋友一起分享」。

在新美東商場經營了近20年的業者Linda，早已將各種農曆新年裝飾品擺放出來，包括春聯、福字、燈籠等，她回憶道，上一次的龍年是最暢銷的一年，「龍年是大年嘛，很多人都喜歡這個時候生孩子」，但對於今年的銷售，她估計稍顯保守。不過，店裡的農曆新年裝飾品依然吸引了眾多顧客，一位女士就向Linda詢問紅色果條怎麼賣，想要插入家中的富貴竹中， 表示「紅紅綠綠的，很好看」。

在羅斯福大道的花店及豆花店，老板陳豆花則分享說，蘭花、四季桔、桃花等植物是最受歡迎的過年綠植，這些植物不僅可以美化居家環境，還有可能為家人帶來好運。

年糕和發財橘等傳統年貨仍然是受歡迎的選擇。(記者高雲兒／攝影)
年糕和發財橘等傳統年貨仍然是受歡迎的選擇。(記者高雲兒／攝影)
吳經理介紹，徐福記推出的「糖果瓶」更是別出心裁，瓶子倒置後可變成一個糖果盤，既實...
吳經理介紹，徐福記推出的「糖果瓶」更是別出心裁，瓶子倒置後可變成一個糖果盤，既實用又節省購買果盤的成本。(記者高雲兒／攝影)
中美超市的吳經理表示，為了滿足年輕化的消費趨勢，今年的年貨不僅種類繁多，而且包裝...
中美超市的吳經理表示，為了滿足年輕化的消費趨勢，今年的年貨不僅種類繁多，而且包裝更加精美。(記者高雲兒／攝影)
在羅斯福大道的花店及豆花店，老板陳豆花分享，蘭花、四季桔、桃花等植物是最受歡迎的...
在羅斯福大道的花店及豆花店，老板陳豆花分享，蘭花、四季桔、桃花等植物是最受歡迎的過年綠植。(記者高雲兒／攝影)
在新美東商場經營了近20年的老板Linda，早已將各種農曆新年裝飾品擺放出來，包...
在新美東商場經營了近20年的老板Linda，早已將各種農曆新年裝飾品擺放出來，包括春聯、福字、燈籠等。(記者高雲兒／攝影)

華人超市 法拉盛 皇后區

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