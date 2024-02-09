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習俗篇／龍年寫春聯 揮毫有創意 潑墨有溫度

記者許君達／紐約即時報導
鄭子團的草書「龍騰虎躍」。(記者許君達／攝影)
鄭子團的草書「龍騰虎躍」。(記者許君達／攝影)

隨著農曆新年的臨近，喜歡傳統的華人們都已開始行動起來，為自家門前添置寓意新年吉祥的福字或春聯。而與批量生產的印刷成品相比，手書才更能體現人情的溫度。因此，每到歲末年初， 便是最適合書畫愛好者們揮毫潑墨的時節。

每年的這個時候，美國中國書法家協會主席李兆銀都會以當年的生肖為為主題，向會員們徵集寓意新年新希望的創意作品。而會員們的創作也總有新意。

●生龍活虎 吉祥話寄寓紅火年

書協理事鄭子團和葉濟民分別帶來了自己手書的對聯和橫幅，組合起來正好形成一套完整的春聯。葉濟民的對聯上書「旭日東昇雄獅吼 中華崛起巨龍騰」，他選擇的字體為行書，看起來既不像楷書或隸書那樣刻板，又比狂草更加規矩，體現著一種中華文化中的「中庸之道」。葉濟民表示，龍年象徵著祥瑞，希望所有人的希望和夢想都能在即將到來的龍年中展翅翱翔。

鄭子團帶來的則是寫有「龍騰虎躍」的橫幅，正好為葉濟民的對聯做了橫批。他選用了行草字體，以彰顯一「騰」一「躍」之間的動感。鄭子團還在四個大字下方做了一行批注，上書「龍騰虎躍歌盛世 花香鳥語慶新春」，他表示，這短短的兩個分句概括了他的全部新年寄寓。

●筆下遊龍 一筆龍字大有講究

李兆銀則在「龍」字上下足了功夫。他用不同的規格、不同的字體以及字體之中不同的變體一口氣寫出了十餘種各不相同的「龍」字。

李兆銀介紹，作為中華民族重要的精神象徵和文化符號，代表了力量、智慧和吉祥。千百年來，龍的形象出現在無數的文化和藝術作品中，各種不同的「龍」字也逐漸發展出吉祥如意、平安幸福的寓意。他拿出一副榜書甲骨文的「龍」字，上面除了大字以外，還留下了題款「龍騰盛世千家喜 春滿神州萬物榮」，形式與中華傳統繪畫作品頗為相似，形成一種「畫中有字，字在畫中」的意味。

李兆銀創作不泥於古的風格還體現在各不相同的「龍」字寫法。他介紹，這些字很難說是模仿了哪位名家的風格，因為他是把眾家之長予以解構並重新組合，因此形成的組合多種多樣，但每一處偏旁部首的寫法又都能回溯到經典作品之中。

●龍躍乾坤 龍在乾卦開年大吉

書協副會長張軍則在接到命題之後，苦思了兩天，才迸發出靈感。他帶來了一幅長達3米的手卷，把「易經」中象徵至陽且大吉的「乾」卦書寫其上。其中，描述卦象之辭用草書書寫，而卦象中提到的五次「龍」字則用放大的甲骨文寫就。

張軍介紹，甲骨文是中華文明系統中最古老的有系統的文字，而「易經」也是從周代就已出現，二者共同象徵了中華文化的源遠流長。因此，他選用甲骨文和「易經」的元素，結合「乾」卦所寓意的至陽至吉之意，一方面表達對華人同胞的新年祝福，一方面也向歷史悠久的中華文化致敬。

李兆銀展示甲骨文的「龍」字。(記者許君達／攝影)
李兆銀展示甲骨文的「龍」字。(記者許君達／攝影)
李兆銀展示分別用甲骨文、草書和漢隸三種字體書寫的「龍」字。(記者許君達／攝影)
李兆銀展示分別用甲骨文、草書和漢隸三種字體書寫的「龍」字。(記者許君達／攝影)
葉濟民(左)和鄭子團(右)分別帶來了對聯和橫幅，正好組合成一組完整的春聯。(記者...
葉濟民(左)和鄭子團(右)分別帶來了對聯和橫幅，正好組合成一組完整的春聯。(記者許君達／攝影)
龍年將至，紐約的書畫愛好者們開始揮毫，書寫各式「龍」字以寓意吉祥。(記者許君達／...
龍年將至，紐約的書畫愛好者們開始揮毫，書寫各式「龍」字以寓意吉祥。(記者許君達／攝影)
除對聯外，葉濟民還帶來了一幅混搭式作品，分別用書法和水彩畫的形式組合成「龍」字的...
除對聯外，葉濟民還帶來了一幅混搭式作品，分別用書法和水彩畫的形式組合成「龍」字的左右兩部分。(記者許君達／攝影)
張軍在接到命題後，思考了兩天才創作出一幅元素豐富的3米長手卷，上面用不同字體書寫...
張軍在接到命題後，思考了兩天才創作出一幅元素豐富的3米長手卷，上面用不同字體書寫了「易經」中的「乾」卦，並特意突出了其中的「龍」字。(記者許君達／攝影)

甲骨文 華人 書法

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健康篇╱龍年團圓 年夜飯上網採購 留學生享儀式感

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