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紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

世界新聞網王若馨／即時報導
26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)
26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

一名26歲紐約女子哭泣的影片在社群媒體上爆紅，因為她說她找不到工作。

身為Z世代的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上淚流滿面，她表示，自己有生以來從未如此謙卑過，她拿著一疊履歷，挨家挨戶的登門求職，卻屢戰屢敗，而她尋求的只是一份最低薪資的工作。

桑托斯說，她在巴西及新澤西州長大，擁有佩斯大學(Pace University)的傳播學學位和表演學位，會說三種語言，「我沒有料到會這樣。」她啜泣著說。

「我老實跟你們說，我只想當個TikToker，但我不能再做夢了，我需要收入。」

@lohannysant

I got tear stains on my resume 😔😔😔 #nyc #unemployed

♬ original sound - Lohanny

紐約市的最低時薪是16元。

洛漢妮並不是目前唯一一個在紐約找不到工作的人，因為紐約州勞工部的數據顯示，失業率正在爬升。

紐約市12月的失業率為5.4%，較11月上升0.1個百分點，較前年同期上升0.3個百分點。去年12月紐約州的失業率為4.5%。

桑托斯的影片似乎引起了許多Z世代的共鳴，它在TikTok上獲得逾2300萬觀看、超過330萬人點愛心，有不少網友鼓勵她，也有人說：「在網路出現之前，人們就是這樣找工作的。沒什麼好感到羞愧的。」

但也有人批評她只想當網紅，並說這是Z世代給人的壞印象，三不五時搞抗爭，為了一個代名詞跟人吵得臉紅脖子粗，全副注意力都放在自己身上，難怪大家會覺得跟Z世代共事很難。

桑托斯在最新的影片中流著淚說：「我身旁的鳥還在啾啾歡唱…雖然我在哭，至少我身在布魯克林。」

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片...
26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

TikTok 紐約市 紐約州

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