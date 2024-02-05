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配戴Vision Pro搭地鐵 男子行為引發熱烈討論

世界新聞網／綜合報導
有民眾在地鐵上使用Apple Vision Pro，並把真實操作畫面公布(取自TikTok @nikiasmolina)
有民眾在地鐵上使用Apple Vision Pro，並把真實操作畫面公布(取自TikTok @nikiasmolina)

蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro，上周五在正式在美國上市，預購顧客這天開始可到門市取貨或運送到府。蘋果執行長庫克當日早上還現身紐約市第五街的蘋果旗艦店，慶祝Vision Pro開賣。

而這個起價3,499美元的新產品，許多人望而興嘆，但發售過後不到一天，即有民眾錄下一名男子配戴Vision Pro搭乘紐約地鐵的畫面。見他戴著大型眼罩，雙手不停對著空氣做出敲打鍵盤的動作相當逗趣。

@nikiasmolina

WORKING on Apple Vision Pro in the NYC Subway ‼️👓 #apple #applevisionpro #applevision #tech

♬ golden hour - piano version - main character melodies

影音來源: TikTok @nikiasmolina

這名男子其實是專門開箱以及介紹Apple產品的影音創作者，這支配戴Apple Vision Pro的影片在短時間內就衝上了800萬點閱觀看，他也在影片中實際測試了這款最新科技給大家看，從他展示出的畫面可以看到，佩戴上這款眼罩後，是以iOS系統的一個個APP視窗混合在現實生活看出去的場景。

@sanjosefoos

Its hasnt even been a day yet 💀😭 #apple #applevision #applevisionpro #visionpro #sanjose #siliconvalley

♬ original sound - SJFOOS

影音來源: TikTok @sanjosefoos

蘋果執行長庫克曾說，以「今日擁有明日科技」這一點來考量，Vision Pro的價位在適當水準。而除了這名男子以外，美國各地也都傳出了配戴Vision Pro逛大街的，甚至有特斯拉車主在駕駛時使用，讓許多民眾擔憂表示這應該要是居家使用的一款產品。所幸這款產品的價格真的偏高，否則我們真有可能看到像Pokemon Go剛推出時所造成的一窩蜂科技亂象。

男子在地鐵上使用Vision Pro的景象引人注意。（取自TikTok @nik...
男子在地鐵上使用Vision Pro的景象引人注意。（取自TikTok @nikiasmolina）

庫克 Apple 地鐵

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