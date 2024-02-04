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2026世足賽決賽場地正式公布 紐約、新澤西聯合承辦

記者許君達／紐約即時報導
FIFA公布2026年世足賽賽程，確定決賽將在新澤西州大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉行。(美聯社)
FIFA公布2026年世足賽賽程，確定決賽將在新澤西州大都會人壽球場(MetLife Stadium)舉行。(美聯社)

國際足聯(FIFA)4日公布了2026年美加墨世界盃賽的賽程安排，其中最重要的總決賽場地將由紐約市新澤西州聯合主辦，場地設於新州境內的大都會人壽足球場(MetLife Stadium)，與紐約市隔哈德遜河相望。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和新澤西州長墨菲(Phil Murphy)當日聯合舉行記者會，宣布這一消息。亞當斯表示，沒有哪裡比全球最大的舞台更適合舉辦這場全球最重要的比賽了。墨菲則表示，2026年的世足賽對整個紐新地區來說都是千載難逢的機會。紐約市府表示，世足賽將為紐新地區帶來超過100萬遊客，收入可達20億元。

由於紐約市沒有符合條件的專業足球場，因此紐約與新州聯合，以紐約/新澤西的名義申請成為承辦場地。大都會人壽球場2010年開始運營，擁有8萬2500個座位。除了總決賽外，還會在2026年承辦另外七場比賽，包括五場小組賽、一場十六分之一決賽以及一場八分之一決賽。

2026年世足賽是史上首次擴軍到48支參賽球隊的世界盃，由美國、加拿大和墨西哥三國聯合承辦，將於當年6月11日在墨西哥城開幕，7月19日在紐約/新澤西結束。承辦比賽的城市共有16個，除紐約/新澤西外，還包括美國的費城、波士頓、亞特蘭大、邁阿密、達拉斯、休士頓、堪薩斯城、洛杉磯、舊金山灣區、西雅圖、加拿大的溫哥華、多倫多以及墨西哥的墨西哥城、瓜達拉哈拉和蒙特雷。

新澤西州 紐約市 墨西哥

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