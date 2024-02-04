在押嫌犯從曼哈頓醫院逃走 警公布照片

從醫院脫逃的嫌犯照片。(紐約市警提供)

曼哈頓 中城表維醫院(Bellevue Hospital)2月3日凌晨發生一起在押嫌犯逃脫事件。截至發稿時，逃犯尚未被捕獲，警方公布其照片並尋求社會幫助提供線索。

據警方發布消息，嫌犯名為米勒(Christopher Miller)，他於3日凌晨3時50分左右從表維醫院擺脫執法機構的控制，從醫院大樓靠近東28街交羅斯福高速公路(FDR Drive)方向的側門逃走。之前米勒因在另一宗案件中被刺傷，被送入表維醫院治療。治療期間，警方發現他因違反交通規則而被通緝 ，因此將其逮捕。

根據警方提供線索，米勒為23歲的白人男性，身高約5呎6吋，體重160磅，頭髮為黑色。他在逃離時，身著灰色連帽運動服，褲子與衣服同款，腳穿白色運動鞋，手持一根黑色手杖。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。