我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／低收老年移民 未來在哪裡

蘇利文：美國有意進一步打擊伊朗支持團體

在押嫌犯從曼哈頓醫院逃走 警公布照片

記者許君達／紐約即時報導
從醫院脫逃的嫌犯照片。(紐約市警提供)
從醫院脫逃的嫌犯照片。(紐約市警提供)

曼哈頓中城表維醫院(Bellevue Hospital)2月3日凌晨發生一起在押嫌犯逃脫事件。截至發稿時，逃犯尚未被捕獲，警方公布其照片並尋求社會幫助提供線索。

據警方發布消息，嫌犯名為米勒(Christopher Miller)，他於3日凌晨3時50分左右從表維醫院擺脫執法機構的控制，從醫院大樓靠近東28街交羅斯福高速公路(FDR Drive)方向的側門逃走。之前米勒因在另一宗案件中被刺傷，被送入表維醫院治療。治療期間，警方發現他因違反交通規則而被通緝，因此將其逮捕。

根據警方提供線索，米勒為23歲的白人男性，身高約5呎6吋，體重160磅，頭髮為黑色。他在逃離時，身著灰色連帽運動服，褲子與衣服同款，腳穿白色運動鞋，手持一根黑色手杖。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

曼哈頓 通緝 推特

上一則

法拉盛反逼遷聯盟拒建賭場 上百人緬街遊行

延伸閱讀

黑熊闖入社區

黑熊闖入社區
「晶片戰爭」作者：中撒幣補貼 晶片恐供過於求

「晶片戰爭」作者：中撒幣補貼 晶片恐供過於求
《晶片戰爭》米勒：各國對湧入市場的中製晶片應有因應

《晶片戰爭》米勒：各國對湧入市場的中製晶片應有因應
賓州未開封早餐盒出現神秘字條 引FDA關注

賓州未開封早餐盒出現神秘字條 引FDA關注

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14
超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。(記者范航瑜／攝影)

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

2024-01-30 07:05
外賣平台UberEats在近日突然更改支付方式，從底薪29.93元直接降到17.96元，導致很多華人外賣郎的收入在一周內直降幾百元，許多人大呼不合理。(記者高雲兒／攝影)

UberEats突改底薪 華人外賣郎周薪直降數百元大表不滿

2024-01-29 19:22
布碌崙華婦日前在格蘭街麵包店買食物給遊民，卻遭對方搶劫。圖為示意圖。(本報檔案照)

紐約布碌崙華女好心幫買麵包 反遭遊民搶背包

2024-01-31 11:17

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩

布裘最後法庭大戰 小布贏法國莊園、裘莉只能守住小孩
澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看

澳洲奇葩女選秀節目「雙腿開開」吹直笛 評審羞到不敢看
華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求