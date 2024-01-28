11歲華女在紐約布碌崙街頭 遭非裔女拳打倒地

李小姐拍攝到毆打她11歲女兒的非洲裔女子。(李小姐提供)

一名11歲華人 女童與3歲妹妹在布碌崙 (布魯克林)班森賀街頭行走，母親就在不遠處，但這名11歲女童卻遭到一名非洲裔女子毆打。

兩名女童的母親李小姐(Yvonne Li)說，27日下午大約3時20分，她開車到班森賀62街交20大 道附近辦事，把車停在一家KTV歌廳前面。她和兩個女兒下車後，她繞車走了一圈，查看一下車停得如何，而她11歲的女兒牽著3歲妹妹的手，在人行道上往前走。正在這時，從姐妹兩人後來趕上來一名非洲裔女子，用拳頭打11歲女孩的背部和頭部，女孩頓時被打倒在地。

李小姐說，一看女兒被打，她又生氣又著急，馬上衝上前去扶起女兒，並質問這名非洲裔婦女為什麼無故打人？這名非洲裔婦女一邊跑開，一邊說是兩名女孩擋住了她的路。李小姐一面追趕對方，一面拍照和錄像。

李小姐事後馬上報了警，警員和急救人員迅速趕到現場。急救人員查看11歲女孩的情況，發現她背部略有紅腫，於是用救護車送到醫院，所幸並無大礙。不過李小姐說，女兒28日還說自己的背部有點疼。

李小姐說，事發地點的人行道是有點窄，但這難道是打人的理由嗎？

李小姐去KTV歌廳前台要求調閱監控錄像，但遭到拒絕。李小姐說，事發的街上有許多華裔住宅和店鋪，她女兒被打後，她沒想到華人的反應那麼冷漠。李小姐說，最後還是居住在馬路對面的一名西語裔男子主動向警察要求作證，才使這一事件有了一名目擊證人。

李小姐說，從這名非洲裔女子的言語舉止判斷，這應該是一名「瘋子」，她自己也是第一次見到這名非洲裔女子，但他提醒事發地點附近的居民對這名女子要多加防範，她還呼籲有關部門收容這些街頭精神病患者，給予必要的治療。