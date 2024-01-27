紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人因身分外洩，導致個人財務被盜的情況仍持續發生中。圖為示意圖，非當事人。(Pexels)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人因身分外洩，導致個人財務被盜的情況仍持續發生中，其中一名受害者稱，不僅銀行積蓄被盜，個人資料也被不法分子盜用，用來申請信用卡 、註冊網上付款程序的帳號等；管轄當地的市警62分局目前發布信息，呼籲民眾提高警惕。

報住在16大道交70街的一名54歲華男 報警稱，本月5日有人通過Zelle將他在美國銀行(Bank of America)帳戶的一筆1500元轉走，他直到17日才發現並報警；經調查發現，歹徒也試圖入侵其大通銀行(Chase Bank)的帳戶盜錢，但未成功。

此外，受害者的個人資料也被用來向富國銀行(Wells Fargo)、花旗銀行(Citibank)申辦信用卡，但審核沒能通過；歹徒也有在PayPal平台上以他的名義設立兩個付款帳戶，但直到受害者發現為止，沒作出成功的交易。

受害者表示，在案發前曾開設一個手機帳號，後繼發現手機號碼被盜用，如今回想起來，可能個資是在此時被洩露出去；他自行調查也發現，通過Zelle盜走他的錢的是名為Fan Yue Gong的華男，信息顯示他居住在8大道 交58街，警方目前已介入調查，但還未逮捕任何人。

另一起案件中，報住在西8街交18大道的60歲華男於本月21日報警稱，從手機程序上發現大通銀行帳戶一筆7040元的存款被轉走，並堅持從未遺失過銀行卡；在工作人員的建議下，他立即註銷了銀行卡，並更新了帳戶密碼，但不久後簡訊傳來通知，指有人剛刷了銀行卡，但交易未通過，受害者目前已將手上的證據交給警方調查。

警方過去便表示，身分洩露與社區盜取信件犯罪息息相關，居民需更謹慎保管好重要信件，最好是使用帶鎖的郵箱，並經常檢查銀行月結單，觀察是否有不尋常的交易；若在社區看見行為可疑的人物，應記下對方的樣貌體徵，報告給警方。