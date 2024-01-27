百人會聲援孟昭文趙美心 反對重啟「中國行動」計畫

共和黨眾議員希望重啟「中國行動」計畫，遭到民主黨籍眾議員和百人會的批評。(取自國會X)

國會眾議員孟昭文、趙美心等近日向國會領導人致信，敦促阻止「中國行動」計畫(China Initiative)死灰復燃，得到百人會 (Committee of 100)的聲援，直指該計畫最終受害者是全美亞裔 。

華裔 菁英非盈利組織百人會臨時主席兼執行總裁Cindy Tsai表示，「中國行動」計畫無比失敗，不僅激起了國人對亞裔和華裔群體的種族敵意，也加劇了全美的排外情緒，如果重新實施這一計畫，亞裔群體會感到無比恐慌。

百人會援引與亞利桑納大學(University of Arizona)於2021年10月完成的調查報告，內容關於「中國行動」計畫對華裔科學家的直接影響，發現該計畫令華裔科學家「人心惶惶」。許多研究機構因此斷絕了同中國的合作關係，不再聘用華裔博士及博士後，甚至限制在職人員與華裔學者進行交流。調查顯示，有42%的華裔科學家感覺自己被美國政府進行「種族定性」，其他族裔的科學家僅有8%有相同感覺。

百人會同時舉例與律師金崇世(Andrew Chongseh Kim)的聯合研究，顯示過去十年來，針對華人或亞裔的間諜控罪飆升，擁有中文(拼音)名或亞洲名字的人在被控「經濟間諜法案」(Economic Espionage Act，EEA)相關罪名時，遭受的懲罰是西方名被告人的兩倍。「而且華裔會比其他亞裔更容易被送入監獄。」

「中國行動」計畫由前總統川普在2018年制定，旨在打擊中國在美的科技間諜活動，使不少華裔科研人員和學者遭到種族歧視，由司法部在2022年終止。近日，共和黨眾議員在「H.R. 5893」眾院撥款法案中，認為終止該計畫「十分不負責任」，呼籲司法部國家安全司，重新設立一個類似任務的辦公室，遭到多位民主黨籍眾議員反對。

「作為該計畫一直以來的反對和批評者，百人會也堅持認為其失敗的屬性。我們期待與國會領導人合作，一同認識、解決、預防潛在的仇亞現象，攜手向更美好、更安全、更包容的美國願景努力。」Cindy Tsai說。