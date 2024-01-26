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調查報告首度披露 認定紐約前州長性騷擾13人 葛謨否認

記者張心／紐約即時報導
司法部與紐約州長辦公室達成正式協議，認定前州長葛謨曾對多名員工進行性騷擾。(州府提供)
司法部與紐約州長辦公室達成正式協議，認定前州長葛謨曾對多名員工進行性騷擾。(州府提供)

美國司法部26日首度披露對紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)的調查結果，認定其至少曾對13名女性員工進行性騷擾，助長了行政辦公室「有毒的性騷擾風氣」，要求紐約州長辦公室進行系統性治理改革。

根據司法部、紐約東區聯邦法院和霍楚(Kathy Hochul)辦公室達成的協議，聯邦調查後認定葛謨曾性騷擾13名現任和前任州府員工，對這些女性進行了不受歡迎、非自願的性接觸、注視、性評論、性別綽號、外表評論等行為，甚至基於員工外表給予她們優惠待遇。

「聯邦檢察官得出結論，紐約州行政辦公室未能有效地從系統上解決騷擾問題，並且前州長葛謨的高級工作人員在知情的情況下，對四名受害女性進行了報復。」這份協議寫道，「這不是在保護員工不再受到性騷擾，而是為了幫助葛謨免於受到進一步的指控。」

這份協議為葛謨的調查提供了新進展，也是聯邦首次正式對外發布調查結果，而披露時機恰逢66歲的葛謨正在考慮重返紐約政壇，加入角逐2025年紐約市長選舉之時。

司法部的調查始於2021年8月，當時多名女性員工指控葛謨實施性騷擾和不當行為。州檢察長詹樂霞(Letitia James)認為指控可信，但葛謨否認自己曾有任何不當行為，在迫於輿論壓力下台後，仍對一名匿名的州警察和前助理本內特(Charlotte Bennett)提起民事訴訟。

對於這份最新的協議，葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)發表聲明稱，葛謨從未騷擾過任何人，而且司法部在調查中從沒有聯繫過他，「這不過是一項政治性的和解，沒有進行過任何的調查。」她暗示這是重複詹樂霞的報告，「具有深度缺陷、不準確、有偏見、且具有誤導性。」

司法部表示，這份協議解決了紐約東區聯邦法院對州府提起的指控，當時認定州府違反了「民權法」第七章，即不允許進行就業歧視。作為和解要求，州府同意進行多項改革，包括撤換涉嫌參與性騷擾的員工，建立應對性騷擾的人力資源部門，並設立職場性騷擾熱線。此外，州府還會擴大新的人力資源部門，為主管進行分別培訓，啟動針對高級官員的投訴流程。

現任州長霍楚表示，「我自上任起，就知道需要根除之前困擾辦公室的騷擾文化，會實施強有力的政策來保證安全的職場環境。」她說，自己很高興與司法部達成和解，期待一同合作促進州府辦公氛圍改革。

性騷擾 葛謨 紐約州

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