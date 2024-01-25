紐約仇恨犯罪數量增 霍楚提案 增仇恨犯罪起訴的指控類別

州長霍楚25日宣布提案，將增加可被算作仇恨犯罪起訴的指控，並對面臨仇恨攻擊風險較大的社區組織增加撥款，加強安保。(州長辦公室提供)

以哈衝突以來，紐約市仇恨犯罪 數量激增，州長霍楚 (Kathy Hochul)25日宣布提案，將增加可被算作仇恨犯罪起訴的指控，並對面臨仇恨攻擊風險較大的社區組織增加撥款，加強安保。

數據顯示，紐約州仇恨犯罪自2020年至2022年增長90%，其中2022年仇恨犯罪數量達到959起，為過去五年來最高，比2021年增加20%。市警總局(NYPD)數據也顯示，全市仇恨犯罪數量從2022年至2023年增加10%，尤其是自去年10月7日以哈衝突開始以來，紐約市仇恨犯罪數量大增。

根據目前法律，只有66種指控符合用仇恨犯罪起訴的資格；霍楚在2024年州情咨文中就表示將提案增加符合用仇恨犯罪起訴的行為類別，她25日將仇恨犯罪行為的數量增加到97種，其中包括仇恨塗鴉、縱火、幫派攻擊、一級強姦、非法持有武器、性販運等。

霍楚表示，仇恨犯罪大增是不可容忍的，「州府正盡其所能確保民眾安全；自以哈衝突開始以來，針對猶太裔和穆斯林群體的仇恨犯罪大幅增加，而且在紐約市針對亞太裔、非洲裔和性少數人群近年來也有所增加；我們將儘量確保民眾安全，無論他們是誰、愛誰或信仰什麼宗教。」

同時，霍楚還宣布給「保護社區不受仇恨犯罪項目」(Securing Communities Against Hate initiative)增加撥款，2024財年和2025財年的資金總共將達到6000萬元。其中，霍楚在本財年的預算中已撥款2500萬元，目前準備再增加1000萬元，給那些面臨仇恨攻擊風險較大的社區組織，每個組織撥款最多20萬元，用於強化安保和網路安全，已經獲得撥款的社區組織也可以再申請新的撥款。