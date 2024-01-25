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曼哈頓地鐵相撞事故初步報告 乘客違規啟動緊急剎車

記者許君達／紐約即時報導
事發現場圖示，下方淺色車輛為失去煞車的1345號列車，上方深色車輛為遭遇撞擊的載客列車。(聯邦運輸部製圖)
事發現場圖示，下方淺色車輛為失去煞車的1345號列車，上方深色車輛為遭遇撞擊的載客列車。(聯邦運輸部製圖)

國家運輸安全委員會(NTSB)25日發布對於今年年初曼哈頓地鐵列車相撞脫軌事故的初步調查報告。報告證實，有乘客違規啟動列車的緊急剎車系統是造成事故的前因，而被損壞的列車在通訊不暢的條件下行駛則是導致撞車的直接原因。

今年1月4日，地鐵1號線的兩組列車在曼哈頓上城的96街車站附近的隧道內發生低速碰撞，導致22名乘客和3名地鐵駕駛員受傷、列車車廂脫軌，事故還造成地鐵1/2/3線曼哈頓段落中斷運營近3天。事發後，聯邦交通委員會聯合大都會運輸署(MTA)、聯邦運輸部(Federal Transit Administration)、紐約市交通局(New York City Transit)等機構開展聯合調查。

調查發現，當日下午2時許，一名不守規矩的乘客貿然拉動了1345號列車上的緊急剎車閥導致異常停車，在駕駛員發現緊急剎車導致的故障無法現場修復後，只能清空列車並繼續向北駛往檢修場。1345號列車駕駛員的證詞表示，由於發生故障的前五節車廂必須切斷供電才能解鎖剎車系統，因此當時只能由一名駕駛員在車頭充當觀察員，指揮後半部的駕駛員開動列車。然而，當列車駛出96街站後，觀察員看到了前方的停止信號，卻發現無線電通訊系統失靈，導致後方駕駛員無法收到指令，因而列車闖過了紅燈，撞上了另一列正在通過道岔從快行線轉入慢行線的載客列車。報告還指出，雖然在事發道岔信號燈處安裝有「絆閘」(trip-stop)裝置以防止列車闖紅燈，但由於肇事列車的前五節車廂已被切斷了剎車系統，因此「絆閘」也失效。

國家運輸安全委員會介紹，目前調查還在進行中，本版報告僅還原了事故發生前和發生時的經過，而未來的調查重點將在於地鐵調度人員在移動損壞車輛時的操作程序、無線電通訊程度等內容是否合規，並確定在多重安全防護的操作中應付責任。

根據此前的報導，紐約地鐵緊急剎車裝置遭破壞的事件並非偶發。2023年，整個地鐵系統共發生了1748次緊急剎車，造成7365個車次延誤。而根據事後調查，其中僅有30次是確有發生緊急情況需要停車。

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