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大法拉盛地區傳出火燒車 停在前面的華裔車主遭殃

記者高雲兒／紐約即時報導
在法拉盛28路139-09號附近，停在路邊的一輛黑色吉普車前蓋突發大火，不久消防車到達滅火，火勢在10分鐘左右得到控制。(記者高雲兒／攝影)
在法拉盛28路139-09號附近，停在路邊的一輛黑色吉普車前蓋突發大火，不久消防車到達滅火，火勢在10分鐘左右得到控制。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛地區於24日發生兩起車輛著火事件，其中一輛吉普車不但燒得面目全非，火勢還殃及另一輛車；美國汽車協會(AAA)表示，要小心車輛在冬天電線過熱，如有條件需要定期檢查電池。

在24日下午1時許，在法拉盛28路139-09號附近，停在路邊的一輛黑色吉普車前蓋突發大火，甚至燒到前一輛車的後部，車主先是自己拿滅火器滅火，不久消防車到達滅火，火勢在10分鐘左右得到控制。

附近一位報警的華裔女居民描述，她當時聽到一聲巨響，下樓後邊看到街對面車輛著火，「我下樓看到嚇了一跳，報警後看著車燒了很久」。

據悉，車主是附近一大樓的清潔工，他描述，中午開車出去買了午飯，回來後停車進入大樓，不久後聽到一聲巨響，然後有人說「著火了著火了」，他立刻跑出去滅火，至於著火原因，他表示不知道。

車主在消防員走後，開始清理殘骸，前車蓋基本已經被燒得面目全非，電瓶等都被燒沒；同時他打開車門，把消防隊滅火噴的水放出。

據另一位男居民說，該清潔工去年在大樓門口清潔時，曾遭兩位男子搶劫；如今著火的這輛車也是剛買的新車，「他太倒霉了」。

火災導致後面一輛車的後部也被燒著，華裔車主前來查看時有些驚訝，不過他表示對方保險公司可以負責，應該不用擔心。警車隨後到達現場，稱起火原因將進行調查。

20大道一輛白色休旅車也在同一日上午起火，火勢較小，無人受傷。據美國消防管理局統計，45％的汽車火災是由機械故障引起的，21％由電氣故障引起，13％由於產品誤用，例如汽油洩漏太靠近車輛。

美國汽車協會此前在一則聲明中表示，在冰冷的氣溫下，汽車電池可能會失去30%至60％的電力，「反復啟動電池電力不足的汽車可能會使電線過熱，引發可能點燃易燃液體或物質的火花，即使是少量的汽油也可能引發大火。」

美國汽車協會建議在每次換油時檢查電池，確保電纜連接清潔緊固，固定硬件安全可靠。

皇后區法拉盛地區於24日發生兩起車輛著火事件，其中一輛吉普車不但燒得面目全非，火...
皇后區法拉盛地區於24日發生兩起車輛著火事件，其中一輛吉普車不但燒得面目全非，火勢還殃及另一輛車。(Citizen截圖)
火災導致後面一輛車的後部也被燒著，華裔車主前來查看時有些驚訝。(記者高雲兒／攝影...
火災導致後面一輛車的後部也被燒著，華裔車主前來查看時有些驚訝。(記者高雲兒／攝影)
警車隨後到達現場，稱起火原因將進行調查。(記者高雲兒／攝影)
警車隨後到達現場，稱起火原因將進行調查。(記者高雲兒／攝影)
車主在消防員走後，開始清理殘骸，前車蓋基本已經被燒得面目全非，車電瓶等都被燒沒。...
車主在消防員走後，開始清理殘骸，前車蓋基本已經被燒得面目全非，車電瓶等都被燒沒。(記者高雲兒／攝影)
車主打開車門，把消防隊滅火噴的水放出。(記者高雲兒／攝影)
車主打開車門，把消防隊滅火噴的水放出。(記者高雲兒／攝影)
在法拉盛28路139-09號附近，停在路邊的一輛黑色吉普車前蓋突發大火，不久消防...
在法拉盛28路139-09號附近，停在路邊的一輛黑色吉普車前蓋突發大火，不久消防車到達滅火，火勢在10分鐘左右得到控制。(記者高雲兒／攝影)
火災導致後面一輛車的後部也被燒著，華裔車主前來查看時有些驚訝。(記者高雲兒／攝影...
火災導致後面一輛車的後部也被燒著，華裔車主前來查看時有些驚訝。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 華裔 休旅

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