最新民調：霍楚支持率回升 但民眾仍對其信心不足

最新民調顯示，在發布州情咨文後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的支持率有所提升。(美聯社)

最新民調 顯示，在發布州情咨文後，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)的支持率有所提升；不過，這並不意味著霍楚可以高枕無憂，民眾仍然對霍楚的執政信心甚少。

根據錫耶納學院(Siena College)22日公布的民調，45%的紐約州選民對霍楚抱有正面看法，42%的選民持負面看法；這標誌著霍楚的支持率比去年11月有所提升，當時只有40%的選民持正面看法，持負面看法的選民則有43%，這也是自去年2月以來，霍楚的支持率超過不支持率。

具體看來，霍楚的支持率在郊區有所提升，46%的郊區選民對霍楚抱有正面看法，這一數字比去年11月的39%有所上升，更遠高於去年9月的34%。

民調上升無疑對霍楚來說是好消息，她肩負著今年11月幫助民主黨重奪眾院多數的助選重任；霍楚在2022年的州長競選當中雖然險勝，單在紐約市之外的郊區表現不佳，民主黨其中一些選區丟掉了國會席位，而且去年她提出的住房計畫也在郊區受阻。

這份民調是在霍楚1月9日公布州情咨文後進行的；她在州情咨文中避開了無證客 等爭議性話題，著重強調振興郊區；此外，霍楚日前還啟動了長島預算宣講之旅，向選民展示她就任以來改善郊區生活的政績。

不過，支持率上升並不意味著選民對霍楚旅行州情咨文和預算中的承諾抱有很大信心。民調顯示，只有39%的選民認為霍楚讓紐約州更加安全，49%的選民認為霍楚做不到這一點。同時，只有33%的選民認為霍楚能讓民眾更想生活在紐約州，高達54%的選民認為她做不到。此外，民眾也對霍楚能否實現增加住房供應、將紐約市變為人工智能之都、解決心理健康問題等目標不抱信心。

同時，無證客危機仍然是選民最為關心的問題。民調顯示，85%的選民認為無證客危機時嚴重問題，更有61%的人認為問題「非常嚴重」，總體而言民眾對霍楚的處置無感。32%的選民認為，相比處理其他問題，霍楚在處理無證客問題上最為失敗，59%的選民不同意霍楚處理無證客危機的作法。