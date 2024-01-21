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MTA試點裝設月台柵欄 防跌落地鐵軌道

記者范航瑜／紐約即時報導
這些黃色的柵欄沿著地鐵站台的邊緣間隔放置，而兩個柵欄之間的空隙則供乘客上下車通行。(取自MTA官方X)
這些黃色的柵欄沿著地鐵站台的邊緣間隔放置，而兩個柵欄之間的空隙則供乘客上下車通行。(取自MTA官方X)

大都會運輸署(MTA)周六在1號地鐵位於華盛頓高地(Washington Heights)的西191街站安裝了站台柵欄，以防人們墜入地鐵軌道。

這些黃色柵欄沿著站台邊緣間隔放置，柵欄之間的空隙則供乘客上下車通行。MTA周五通告地鐵列車操作員，要求他們在停車時務求精確，以確保地鐵車門與屏障之間的間隙能夠對齊。

MTA在其X平台的官方帳號上表示：「您的安全是我們的首要任務，我們致力於減少軌道墜落事件，並提高列車安全性。」

MTA還計畫於F和Q線在布碌崙(布魯克林)西8街/紐約水族館(West 8th St./NY Aquarium)站，以及2號和3號線在布碌崙高地(Brooklyn Heights)的克拉克街(Clark St.)站進行柵欄試點。除了上述站點以外，MTA表示將在第四個站點進行柵欄安裝，目前尚未確定站點。

倫敦、巴黎、上海等城市的地鐵站普遍安裝了自動滑動門，與柵欄相比更加安全和高效，但成本也較高。在2022年2月，MTA宣布將試點安裝類似的滑動門，然而至今尚未行動。目前，甘迺迪國際機場快線(JFK AirTrain)是紐約市唯一應用此技術的鐵路線。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)在20日前往西191街站。自華女高慧民(Michelle Go)2022年1月被一名精神疾患遊民推下軌道身亡以來，李文一直在呼籲安裝滑動門。他表示：「不少人告訴我，因為擔心被推入軌道，他們須在站台上找一個安全可靠的位置。」

對於西191街站的柵欄，李文表示這是「向前的一大步」。同時他也繼續呼籲MTA安裝可滑動的安全門，因為這些柵欄「無法提供完整滑動門的保護」。

上海陸家嘴地鐵站的自動滑動門。與柵欄相比，滑動門更加安全和高效，但成本也較高。(...
上海陸家嘴地鐵站的自動滑動門。與柵欄相比，滑動門更加安全和高效，但成本也較高。(記者范航瑜／攝影)

MTA 地鐵站 布碌崙

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