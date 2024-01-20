紐約男9天隨機持刀捅6人 曾任醫院大廳接待

李格涉嫌在布碌崙及皇后區，九天內連捅傷六人。(市警提供)

涉嫌在布碌崙 (布魯克林)、皇后區 ，連續九天內連環持刀捅傷六人的27歲嫌犯李格(Jermain Rigueur)，日前落網後被送往皇后區刑事法庭過堂，遭控企圖謀殺、攻擊在內的19項罪名，罪成可面對最多90年監禁；據了解，李格落網前在醫院擔任大廳接待員，且未有精神病史，目前持刀捅人動機仍不明。

根據市警，自1月8日起，李格涉嫌在布碌崙和皇后區的地鐵 、公車站附近持獵刀隨機捅人，九天內受害人數多達六人，所幸無人有性命危險；一系列的攻擊事件引起警方的高度關注，由此展開積極調查，最終靠著線索，17日於李格位於皇后區的家中將他逮捕。

19日李格在皇后區刑事法院過堂，他全程目視前方、眼神堅定絲毫沒有退縮，他被控多項企圖謀殺、攻擊、非法持有武器等罪名，儘管已被捕超過48個小時，但其犯案動機尚未確定。

據悉，當他在警局接受盤問時，面對警方播放監控錄像的視頻，他只淡淡回應「對，看起來確實是我」，並承認自己隨身帶著一把刀，放在背包裡。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告的犯案動機及更多案件內情，將在接下來幾個月的調查中得出結果，「儘管現在只是聲稱他做了這些事，但我們的手頭上有很關鍵的視頻和證據，期待將他繩之於法。」

面對所有的指控，李格均表示不認罪，法官倫茨(Marty Lentz)裁定將他關押，不得保釋，並要求他接受心理檢查；應辯護律師愛德華絲(Arthur Edwards)的要求，李格目前也置於自殺監視下，下一次出庭時間是1月31日(周三)。

李格的辯護律師堅稱檢方的控罪毫無根據、站不住腳，「我們打算積極、強勢地捍衛李格，並要皇后區地檢辦公室承擔舉證責任。」

根據警方，第一起案件發生在8日，一名61歲男子在皇后區春田花園(Springfield Gardens)157街交137街處被刺傷下背部，男子被送醫後情況穩定。警方表示，捅人後嫌犯還當面嘲笑受害者，之後他在16日至17日之間，接連捅傷四人。

據了解，李格過去從未有精神病史、或犯罪前科，他與室友居住在皇后區的春田花園(Springfield Gardens)，在布碌崙的伍德哈爾醫院(Woodhull Hospital)工作，在大廳負責接待到訪的賓客和病患。