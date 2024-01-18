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紐約州眾議員金兌錫父親不敵腎臟癌 家中辭世

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
金兌錫的父親金西俊(左)日前不敵腎臟癌辭世。(金兌錫辦公室提供)
金兌錫的父親金西俊(左)日前不敵腎臟癌辭世。(金兌錫辦公室提供)

紐約州眾議員、州眾議會老齡委主席金兌錫(Ron Kim)父親金西俊長期與腎臟癌奮戰，於日前不敵病魔辭世，享年79歲；對此金兌錫辦公室表示，金西俊是一位令人尊敬的越戰老兵並為韓國服役的海軍陸戰隊一員，紐約州府則宣布，將1月13日定為「紐約州韓裔日」決議案，向金西俊及韓裔社區致敬。

據金兌錫辦公室發布的聲明，金西俊於本月12日深夜，因腎臟癌過世，他在家中平靜地永遠安息，家人陪伴在側。金西俊生於1945年7月2日，是一位令人尊敬的越戰老兵並為韓國服役的海軍陸戰隊一員，1987年，他放棄了他在韓國擔任電子工程師的專業生涯，帶著家小來到美國追求更美好的生活，和妻子金宣熙移居落戶紐約市。

來到紐約後，不諳英語的金西俊在曼哈頓上城開設一家24小時營業的小雜貨店，夫妻倆將所有夢想放在撫養獨子金兌錫的身上。於該店關閉後，他並未放棄夢想，隨即經營了一家美甲沙龍長達十多年之久，培養唯一的孩子成為品學兼優的青年。

在金西俊生命中的最後幾年，終於可以將大部分時間花在照顧他生命中的光明 ：三個年幼的孫女。金西俊的妻子金宣熙早於一年前辭世，如今他在身後遺下獨子金兌錫，媳婦譚夕婁和三個年幼可愛的孫女：金橄欖Olive、金榛子Hazel和金秋果Autumn。

紐約州府於16日宣布，通過金兌錫的「紐約州韓裔日」決議案，將2024年1月13日定為「紐約州韓裔日」，向其近期故世的父親金西俊先生及其社區致敬，金兌錫在哀傷中對此引以為榮並表達至誠感謝。

出席該儀式的代表還包括韓國駐紐約總領事金餘煥，及大紐約韓美協會會長金廣森等。

紐約州 韓裔 眾議員

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