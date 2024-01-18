網約車3.28億工資賠償金要兌現了 紐約州10萬司機可申請

詹樂霞宣布，賠償金將可從今年3月1日起開始申領。(記者許君達／攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)18日在曼哈頓 宣布，去年11月與網約車平台Uber和Lyft 達成協議，3.28億工資盜竊賠償金將於今年3月1日起開始發放，符合條件的司機屆時可申請領取。

據報導，Uber和Lyft涉嫌在2014年至2017年間違法從司機收入中扣除稅費成本，構成「系統性騙取司機的薪酬和福利」。經過訴訟，檢察長辦公室在去年11月初與兩大平台達成了歷史性的和解協議，受害司機總共可獲得3億2800萬元的賠償，兩家公司還承諾為所有紐約州 司機提供帶薪病假並設立每小時26元的最低工資標準。預計整個紐約州範圍內共有超過10萬名司機有資格領取賠償金。

賠償金和所承諾的福利一併將於今年3月1日起開始兌現。在2014年至2017年間曾作為Uber司機、以及在2015年至2017年間曾作為Lyft司機的紐約州居民可登錄https://ag.ny.gov/lyft-uber-settlement申請理賠。