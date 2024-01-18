網約車3.28億工資賠償金要兌現了 紐約州10萬司機可申請
州檢察長詹樂霞(Letitia James)18日在曼哈頓宣布，去年11月與網約車平台Uber和Lyft達成協議，3.28億工資盜竊賠償金將於今年3月1日起開始發放，符合條件的司機屆時可申請領取。
據報導，Uber和Lyft涉嫌在2014年至2017年間違法從司機收入中扣除稅費成本，構成「系統性騙取司機的薪酬和福利」。經過訴訟，檢察長辦公室在去年11月初與兩大平台達成了歷史性的和解協議，受害司機總共可獲得3億2800萬元的賠償，兩家公司還承諾為所有紐約州司機提供帶薪病假並設立每小時26元的最低工資標準。預計整個紐約州範圍內共有超過10萬名司機有資格領取賠償金。
賠償金和所承諾的福利一併將於今年3月1日起開始兌現。在2014年至2017年間曾作為Uber司機、以及在2015年至2017年間曾作為Lyft司機的紐約州居民可登錄https://ag.ny.gov/lyft-uber-settlement申請理賠。
住在皇后區的藏族司機羅松當日專程開車趕到曼哈頓參加慶祝活動。他表示，快過年了，聽到這樣的好消息，很希望能親自感謝一下「為群眾服務的檢察長」。羅松從2009年開始擔任專職司機，以前最辛苦的時候，每天要工作12小時以上，現在稍微輕鬆些，也至少要10小時。而此前平台不給予帶薪病假，司機如需就醫或休整，那麼當日就沒有一分錢的收入。羅松透露，在本輪的大規模賠償中，他預計能獲得2萬元左右的補償。
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