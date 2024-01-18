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控「堵車費」增空汙、傷經濟 紐約民代、小商業者興訟

記者和釗宇／紐約即時報導
「市民反堵車費」組織主席李翠珊說，目前這項訴訟的34名原告來自全市五區。
「市民反堵車費」組織主席李翠珊說，目前這項訴訟的34名原告來自全市五區。

下東城多個社區組織與市議會「常識」黨團民代18日在市政廳旁舉行機會，宣布將針對大都會運輸署(MTA)推行的堵車費計畫提出集體訴訟，表示15元的堵車費將導致下東城等社區空氣汙染，小商業者損失慘重，不得不將提升的成本轉嫁給消費者，要求當局必須對堵車費計畫進行全面的環境評估。

該案原告包括維權組織「市民反堵車費」(New Yorkers Against Congestion Pricing Tax)、前華埠市議員、州高等法院退休法官傅里達(Kathryn Freed)、州眾議員魏普林(David Weprin)、市議會常識黨團成員霍登(Robert Holden)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、莊文怡等，還有下東城和華埠多個小商業者，認為聯邦政府和州府沒有正確對堵車費計畫進行恰當的環境評估。

「市民反堵車費」組織主席李翠珊說，目前這項訴訟的34名原告來自全市五區，MTA自己進行的環境評估已經表明，堵車費計畫實施將導致大量車輛駛入不在堵車費計畫範圍內的FDR快速路和跨布朗士區高速(Cross Bronx Expressway)，而這導致周邊社區空氣汙染加重，而這些社區本來就有兒童哮喘高發的問題。

原告要求相關部門必須全面評估潛在的空氣汙染風險，並且正確評估那些因為疫情避乘公共交通、及缺乏公共交通的社區民眾的出行困難，以及對小商業者帶來的經營成本增加。傅里達表示，堵車費純粹是將錢填進MTA的財政黑洞，雖說每項公共政策都有受益者和受害者，但是下東城和外區低收入民眾不應永遠成為受害者。

市議員莊文怡表示，布碌崙8大道華社居民大部分從曼哈頓華埠搬來，許多人的親友住在華埠、生意開在華埠，而且8大道華社不會講英語的老人眾多，許多老人必須到華埠的診所來看病。如果堵車費實施，他們的健康甚至都會受到威脅，「我們不能給老人和小商業者加稅。」

州眾議會第65選區D區民主黨領袖于金山代表下東城民主黨團支持這項訴訟，他表示，堵車費危害社區經濟，例如，例如殯葬業使用大量車輛載途親友、運送往生，大部份華人殯葬業服務對象均為華埠以外之居民，堵車費將是沈重的負擔。他表示，堵車費也是對下東區居民的勒索，只要出城區，回家就要交錢，社區居民探親訪友、外出休閒、購物，回家都得付買路錢，對居住下東社區的民眾不公。

堵車費計畫已經遭到多起訴訟，包括新州州長墨菲(Phil Murphy)曾在去年7月提訴，史島區長佛塞拉(Vito Fossella)聯合教師聯合工會(UFT)此前也在紐約南區聯邦法院提訴。原告律師萊斯特(Jack Lester)表示，三案原告提出的訴求大致相同，聯邦法官或許可以考慮併案審理。

針對訴訟，MTA外部關係主管麥卡錫(John McCarthy)表示，堵車費的環境評估已經長達4000多頁，而且MTA會在裝完收費裝置後、開始收費前再次評估，認為訴訟只會拖慢堵車費的實施進程，「現在是時候推進堵車費計畫，清理壅堵的道路，為緊急車輛、公車和商用車輛留出空間，並減少空氣汙染。」

市議員莊文怡表示，布碌崙8大道華社居民大部分從曼哈頓華埠搬來，許多人的親友住在華...
市議員莊文怡表示，布碌崙8大道華社居民大部分從曼哈頓華埠搬來，許多人的親友住在華埠、生意開在華埠，堵車費將給民眾生活帶來巨大不便。(記者和釗宇／攝影)
下東城多個社區組織與市議會「常識」黨團民代18日在市政廳旁舉行機會，宣布將針對大...
下東城多個社區組織與市議會「常識」黨團民代18日在市政廳旁舉行機會，宣布將針對大都會運輸署(MTA)推行的堵車費計畫提出集體訴訟。
傅里達表示，堵車費純粹是將錢填進MTA的財政黑洞。(記者和釗宇／攝影)
傅里達表示，堵車費純粹是將錢填進MTA的財政黑洞。(記者和釗宇／攝影)

堵車費 華埠 MTA

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