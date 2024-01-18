我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六成1年來最冷的一天

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

記者范航瑜／紐約即時報導
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

長達700多日的貧雪紀錄剛剛在周二被打破，紐約市又即將迎來本周的第二場降雪。此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。

快速移動的東北風向風暴將在周五早上抵達紐約。由於周四氣溫已經低於冰點，這場風暴將帶來與周二天氣相似的降雪與冰雨，影響周五的早晚通勤。根據福克斯氣象(Fox Weather)的預報，紐約市最多可能出現高達5吋的降雪，遠高於周二降雪的2吋。

降雪將於周五早上通勤時間開始，並在晚上逐漸減弱。預計周六將是紐約市近一年以來最寒冷的一天，氣溫將比周三更低。國家氣象局(The National Weather Service)發出警告，狂風可能使風寒效應(wind chills)接近零度。風寒效應是指在寒冷天氣中，強風和低溫相互作用，使人體感到更加寒冷的現象。

預計紐約市以外的地區周五將面臨相似的情況，氣溫在20度和30度之間，降雪相對紐約較少。長島有可能出現3至5吋的降雪。

周六下午可能還會有少量飄雪，但在1月21日(周日)後，紐約市將暫時告別極寒天氣，氣溫將回升至冰點以上。下周預計天氣晴朗，最高氣溫將在40度左右。

紐約市 長島 低溫

上一則

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

下一則

控「堵車費」增空汙、傷經濟 紐約民代、小商業者興訟

延伸閱讀

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出
紐約州弱勢生STEP補助遭控歧視 亞裔維權提告

紐約州弱勢生STEP補助遭控歧視 亞裔維權提告
獨立預算辦公室：取消攤販牌照限制 可增市府稅收

獨立預算辦公室：取消攤販牌照限制 可增市府稅收
新年將至 紐約中華公所贈13家老人中心紅包

新年將至 紐約中華公所贈13家老人中心紅包

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議
阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬

阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單
跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金