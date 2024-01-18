紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

長達700多日的貧雪紀錄剛剛在周二被打破，紐約市 又即將迎來本周的第二場降雪。此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。

快速移動的東北風向風暴將在周五早上抵達紐約。由於周四氣溫已經低於冰點，這場風暴將帶來與周二天氣相似的降雪與冰雨，影響周五的早晚通勤。根據福克斯氣象(Fox Weather)的預報，紐約市最多可能出現高達5吋的降雪，遠高於周二降雪的2吋。

降雪將於周五早上通勤時間開始，並在晚上逐漸減弱。預計周六將是紐約市近一年以來最寒冷的一天，氣溫將比周三更低。國家氣象局(The National Weather Service)發出警告，狂風可能使風寒效應(wind chills)接近零度。風寒效應是指在寒冷天氣中，強風和低溫 相互作用，使人體感到更加寒冷的現象。

預計紐約市以外的地區周五將面臨相似的情況，氣溫在20度和30度之間，降雪相對紐約較少。長島 有可能出現3至5吋的降雪。

周六下午可能還會有少量飄雪，但在1月21日(周日)後，紐約市將暫時告別極寒天氣，氣溫將回升至冰點以上。下周預計天氣晴朗，最高氣溫將在40度左右。