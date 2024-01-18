超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

全世界的搖滾樂迷，可能都非常羨慕周二晚在曼哈頓 中城搭地鐵回家的紐約市 民，皆因搖滾樂隊「年輕歲月(Green Day)」竟驚喜快閃洛克菲勒地鐵站 ，給地鐵乘客帶來了一場迷你演唱會。

16日晚，在擁擠的曼哈頓中城洛克菲勒地鐵站站台，年輕歲月樂隊成員驚喜現身，在重重安保人員和觀眾的包圍下，共演出了六首歌，包括經典名曲「American Idiot」、「Basket Case」，恰好路過的紐約客紛紛掏出手機拍下現場，也導致一段段現場影片在周二晚瘋傳網路。

i saw @GreenDay tonight for $2.90 pic.twitter.com/i1QrQBoh26 — hannah (@hannahfeldman_) 2024年1月17日

恰好路過的乘客樂翻天，表示「我花了2.9塊搭地鐵看到了年輕歲月」、「在地鐵跟著年隨歲月一起唱歌，簡直是結束今天的最佳方式」、「聽說年輕歲月來了我狂奔到現場，瘋狂的一晚！」

據悉，年輕歲月此行來到紐約市為了在現場音樂表演場地Irving Plaza做一場SiriusXM的小型演出，宣傳他們即將推出的第14張專輯「Saviors」。

Leaving work and stumbled upon an impromptu #GreenDay concert in the subway 😭 one of my coolest rock center moments (it was really them I’m just really short) pic.twitter.com/pNyhT99XsZ — Sara Macias (@SaraGMacias) 2024年1月17日

從現場民眾發出的影片可以看到，夜間脫口秀節目「吉米法倫今夜秀」的主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)也出現在現場跟年輕歲月一同表演。吉米法倫可以說是紐約地鐵快閃表演的常客，之前曾經出現過在U2和麥莉(Miley Cyrus)的地鐵演出中。