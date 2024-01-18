9天隨機捅傷5人 紐約街頭「刺客」終於抓到了

紐約男子持刀捅傷5人，終於在本周三被捕。(截取自紐約市警X@NYPDnews)

紐約一名男子在過去九天持刀隨機捅傷五人，市警終於在17日將其逮捕。

警方表示，兇嫌過去兩天內在皇后區 用一把獵刀捅傷四人，受害者人數自1月8日他首次犯案起已經達到五人；警方目前還在調查，他是否與周三在布魯克林地鐵上發生的另一起捅人案為同一人。

第一起案件發生在1月8日，一名61歲男子在皇后區春田花園(Springfield Gardens)157街交137街處被刺傷下背部，男子被送醫後情況穩定。警方表示，捅人後兇嫌還當面嘲笑他的受害者。

兇嫌在本周二至周三之間接連捅傷四人。周二晚凌晨時分，在春田花園158街交134街處，兇嫌刺傷一位下班後正走回家的34歲女子，女子被送到醫院之後情況穩定。

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know him? On 1/16/24 at 12:08 AM near 158 St & 134 Ave in Queens, a female victim was approached from behind by an unidentified male suspect who proceeded to stab her in her torso.



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兇嫌緊接著在周三早晨繼續行兇，先後在早7時30分和7時35分，於134街交161街處捅傷兩人，一名為74歲男子，當時他正護送妻子上班，被捅傷下腹部。兇嫌緊接著跑到161街，刺傷一名41歲男子，該男子當時正從住所出門去開車。兩名傷者被送至牙買加醫院(Jamaica Hospital)治療，情況穩定。

第四起捅人事件發生在前兩起攻擊的25分鐘之後，地點是Parsons大道交Archer街處，36歲的男子在一輛大巴上坐下在兇嫌隔壁，兇嫌隨後和男子因為座位而發生爭吵，兩人在事發地點下車之後，兇嫌刺傷男子並逃逸。兇嫌當時穿著一件黑色外套、綠色帽衫、黑色褲子、黑色帶有白色條紋的Adidas跑鞋，以及灰色的口罩。

因為這幾起捅人案，紐約市 警周三在地鐵站 部署大量警力。當日早9時45分，一名28歲男子在乘坐往北開的J車時候腹部被刺傷，兇嫌在Flushing Av車站下車逃逸。警方正在調查這起案件兇嫌是否與前幾起捅人案為同一人。