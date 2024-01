哥大NYU等STEP項目涉種族歧視？紐約亞裔維權人士提告

紐約市目前擁有25所STEP學校,包括哥倫比亞大學、紐約大學以及西奈山醫學院(Mount Sinai School of Medicine)等著名學府。(記者范航瑜/攝影)

紐約同源會(CACAGNY)與亞裔社區維權人士朱雅婷等四名原告於1月17日提起了一項聯邦訴訟,指出紐約州 在科學與技術教育計畫的特殊招生中實施種族平衡違反了憲法。此案名為朱雅婷等人訴羅莎(Chu, et al. v. Rosa),已在紐約北區聯邦法院提起。

紐約州的科學與技術入門計畫(Science and Technology Entry Program, STEP)旨在為弱勢學生提供更多機會。紐約市目前擁有25所STEP學校,包括哥倫比亞大學、紐約大學(NYU)以及西奈山醫學院(Mount Sinai School of Medicine)等著名學府。

然而,STEP計畫在招生中未直接使用經濟水平,而是以族裔作為衡量標準。任何非洲裔、西語裔、美洲原住民 或阿拉斯加原住民的學生都有資格入選該計畫,無論其經濟狀況。對於其他族裔學生,則必須滿足低收入標準方可申請入選,否則將無資格參與。

「最高法院對此的立場已經非常明確。去年,最高法院再次強調,招生中的種族歧視 是不可接受的。所有種族的學生都應享有平等的權利,根據他們的能力參與STEP等計畫,」該案的原告之一、紐約同源會創會會長陳慧華表示。

太平洋法律基金會的律師威爾科克斯(Erin Wilcox)表示:「紐約不應以種族來界定誰有資格參與教育計畫。這種基於種族的決策違反了憲法的平等保護條款,並且在美國最高法院多次被否決。」

「我們呼籲紐約州履行其憲法義務,平等對待所有學生,無論其種族或族裔如何,」康乃爾大學法學教授、平等保護項目創始人雅各布森律師(William A. Jacobson)表示。「種族歧視並不存在善良的形式,紐約州需要終止這種歧視行為。」

案件原告還包括「家長參與成就更高未來」(Higher with Our Parent Engagement, HOPE)和「包容教育倡導組織」(Inclusive Education Advocacy Group, IEAG),這些家長團體一直都在關注學校招生中日漸凸顯的種族問題。案件由太平洋法律基金會和合法起義基金會(Pacific Legal Foundation and Legal Insurrection Foundation)代表四名原告提起。