哥大NYU等STEP項目涉種族歧視？紐約亞裔維權人士提告
紐約同源會(CACAGNY)與亞裔社區維權人士朱雅婷等四名原告於1月17日提起了一項聯邦訴訟，指出紐約州在科學與技術教育計畫的特殊招生中實施種族平衡違反了憲法。此案名為朱雅婷等人訴羅莎(Chu, et al. v. Rosa)，已在紐約北區聯邦法院提起。
紐約州的科學與技術入門計畫(Science and Technology Entry Program, STEP)旨在為弱勢學生提供更多機會。紐約市目前擁有25所STEP學校，包括哥倫比亞大學、紐約大學(NYU)以及西奈山醫學院(Mount Sinai School of Medicine)等著名學府。
然而，STEP計畫在招生中未直接使用經濟水平，而是以族裔作為衡量標準。任何非洲裔、西語裔、美洲原住民或阿拉斯加原住民的學生都有資格入選該計畫，無論其經濟狀況。對於其他族裔學生，則必須滿足低收入標準方可申請入選，否則將無資格參與。
「最高法院對此的立場已經非常明確。去年，最高法院再次強調，招生中的種族歧視是不可接受的。所有種族的學生都應享有平等的權利，根據他們的能力參與STEP等計畫，」該案的原告之一、紐約同源會創會會長陳慧華表示。
太平洋法律基金會的律師威爾科克斯(Erin Wilcox)表示：「紐約不應以種族來界定誰有資格參與教育計畫。這種基於種族的決策違反了憲法的平等保護條款，並且在美國最高法院多次被否決。」
「我們呼籲紐約州履行其憲法義務，平等對待所有學生，無論其種族或族裔如何，」康乃爾大學法學教授、平等保護項目創始人雅各布森律師(William A. Jacobson)表示。「種族歧視並不存在善良的形式，紐約州需要終止這種歧視行為。」
案件原告還包括「家長參與成就更高未來」(Higher with Our Parent Engagement, HOPE)和「包容教育倡導組織」(Inclusive Education Advocacy Group, IEAG)，這些家長團體一直都在關注學校招生中日漸凸顯的種族問題。案件由太平洋法律基金會和合法起義基金會(Pacific Legal Foundation and Legal Insurrection Foundation)代表四名原告提起。
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