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曼哈頓社委會開放申請 網上填寫遞交截止日2/23

記者范航瑜／紐約即時報導
曼哈頓區長李文(Mark Levine)1月16日宣布，全區12個社區委員會(Community Board，簡稱社委會)當日開放申請，截止日期為2月23下午5時。(取自YouTube)
曼哈頓區長李文(Mark Levine)1月16日宣布，全區12個社區委員會(Community Board，簡稱社委會)當日開放申請，截止日期為2月23下午5時。(取自YouTube)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)1月16日宣布，全區12個社區委員會(Community Board，簡稱社委會)當日開放申請，截止日期為2月23下午5時。此次申請可以在網上填寫，無需親自遞交至區公所。

申請者需要準備個人簡歷一份，以.pdf、.doc或.docx文檔的形式上傳電子附件。如果沒有簡歷，也可提交簡短的個人履歷。成功提交申請後，申請者將收到一封來自「曼哈頓區區長李文辦公室」的自動電子郵件收據([email protected])。區長辦公室提醒，申請者務必檢查垃圾郵件文件夾是否有此郵件，如果沒有收到收據，請及時聯繫辦公室。

曼哈頓的12個社委會由50名成員組成，任期兩年，每年任命(或重新任命)25名成員。每個委員會都有各自獨立的預算、地區經理和工作人員，並主要承擔三項不同的職責：監測衛生和街道維護等城市服務；規畫和審查土地使用申請，包括分區變更；以及為每年的城市預算提出建議。

曼哈頓華埠分別屬於2號和3號兩個社委會(CB 2, CB 3)。2號社委會還包括格林威治村(Greenwich Village)、蘇豪區(SoHo)、諾豪區(NoHo)和小義大利(Little Italy)。3號社委會則僅包含華埠與下東區(Lower East Side)。

申請表請點此，關於社委會職位等更多詳情可訪問區長辦公室官方網站。在所有申請者會完成審核和面試後，區長辦公室將在今年春末宣布任命。

曼哈頓 華埠 預算

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