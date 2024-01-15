紐約市校車將配備「智能限速」 迫司機安全駕駛

紐約市正在50輛校車上測試新型限速技術，以提升校車安全性。除校車外，來自各機構的250輛市屬車輛也將配備該技術。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 正在50輛校車上測試新型限速技術，以提升校車安全性。除校車外，來自各機構的250輛市屬車輛也將配備該技術。該計畫是紐約市上個月獲得的聯邦交 通部3000萬元補貼的一部分。

據媒體Gothamist報導，市教育總監班克斯(David C. Banks)與市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services）預計於15日宣布，將為50輛校車裝備「智能限速輔助」(Intelligent Speed Assistance)技術，以迫使司機安全駕駛。此外，紐約市還將在校車上測試閃爍LED燈和播放音頻消息的轉向信號，以更有效地提醒行人。新校車還將使用新攝像頭提高能見度。

班克斯表示：「無論是社區還是學校，我們的主要職責都是確保紐約市的孩子們的安全與福祉，不論是他們上課時，還是當他們從學校到家的過程中。」

據紐約市交通局(Department of Transportation)2023年的報告，紐約市學生運輸辦公室(Office of Pupil Transportation)每天載運約15萬名學生上下學。有52家校車公司運營著超過9000條校車線路。

市管理服務局(DCAS)局長匹諾克(Dawn Pinnock)表示，配備了這項技術的車輛的「急煞車事件」減少了36％，而急煞車事件正是危險駕駛的一個重要導火索。「每天，家長和家庭都把他們的孩子託付給紐約市政府，我們負責運送他們到學校。通過實施這些新倡議，我們正在履行我們的承諾，」匹諾克表示。

根據聯邦政府的一項研究，2017年至2022年間，有11人在校車事故中喪生。同一時期，有347起與校車和行人或騎車者有關的事故導致了保險 賠償。該研究還發現，與校車相關的8172宗索賠導致了9000萬元的賠款和2.49億元的未付賠款。

紐約市最早於2022年開始在市府車隊中安裝速度調節器或限速器。市府車隊中擁有超過3萬輛車輛，目前已經有2000輛車輛配備了這項技術。