紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛 一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙；目前，警方正在調查此案，尚未逮捕任何嫌疑人，此事件引起了社區居民對法拉盛治安的擔憂。

根據警方，事發地點位於法拉盛邦恩街的沙記炭烤店，就在13日晚22時19分左右，一名華裔 男子在爭執中被捅傷，隨後被迅速送往法拉盛醫院接受治療，目前情況穩定。

目擊者表示，當時一對夫妻在店內爆發激烈的爭執，情緒激動，引起了其他顧客和員工的注意；店員立即上前試圖制止爭執，然而夫妻雙方並未因此停手，最終導致這名好心勸架的店員被捅傷腹部。

警方和醫療人員在報警後緊急趕到現場，迅速將傷者送往法拉盛醫院接受治療。據警方表示，傷者目前並無生命危險。

截至目前，警方尚未逮捕任何涉案人員，仍在對事件的具體原因進行調查。沙記炭烤店表示，事件已得到解決，其他不便透露。