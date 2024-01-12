市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)剛剛發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲，預計持續至明日(13日)結束；在此期間，全市橋樑和隧道將局部關閉，沿海地區將出現不同程度的洪澇災害。

根據國家氣象局(National Weather Service)消息，紐約市今日夜間會有大雨，總降雨量在一吋至1.5吋。12日晚上10時至13日早上5時期間，降雨量將達到最大，預計每小時在0.1吋至0.25吋，雷暴和閃電也將同時出現。市府強烈建議住在地下室、一樓的民眾，注意人身安全。

國家氣象局表示，勁風會伴隨大雨同步來襲，風速在50哩每小時，極大可能導致樹枝折斷、電線倒塌，及大規模停電。此次強風預計會持續整個周末，到14日依舊有每小時45哩的大風。

市緊急事務管理局通知，沿海地區會出現洪水 ，雖然今日晚間可能是不到一呎的輕微洪水，但紐約港(New York Harbor)和長島海峽(Long Island Sound)在今晚9時會有迅猛漲潮。13日上午7時至下午2時，皇后區 南部沿岸將發布洪水警報，預計有兩呎至2.5呎的中度洪水；同一時間，布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和史泰登島也將有洪水警報，預計有一呎至兩呎的輕微洪水。此外，13日上午9時至下午3時，布朗士區和皇后區北部將發布輕微洪水預警，預計在1.5呎至兩呎。

由於緊急天氣災害，大都會運輸署(MTA)將從今晚9時至13日早上6時，對全市所有橋樑實施卡車禁令；跨牙買加灣大橋(Cross Bay Bridge)、海洋大道大橋(Marine Parkway Bridge)上的人行道，也將在此期間關閉。

市緊急事務管理局強烈建議，所有市民採取行動應對極端天氣、維護自身安全。紐約市民可註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。