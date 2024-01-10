紐約州4月將迎99年來首次日全食 紐約市可看到89%日食

美國的上一次日全食還要追溯到2017年的8月21日，圖為當時在華盛頓州雷孟(Redmond)附近拍攝的日全食全過程。(美聯社)

今年4月8日下午，一場日全食將在紐約州 的西部和北部地區出現，紐約市 也將能夠觀測到89%的日食。這是近一個世紀以來紐約州的首次日全食。距離這場世紀奇觀不到100天，州長霍楚 (Kathy Hochul)於1月10日向紐約居民和預計數十萬名遊客更新了州府的日食觀測計畫，以確保每個人都能夠安全地觀測和體驗。

日全食將在2024年4月8日下午3時15分至3時30分的15分鐘內發生。到時候，月球將穿越地球和太陽之間，阻擋太陽的光線，造成持續1分半至3分半的「黑夜」。全食帶大約有100哩寬，將首先在3時15分左右在紐約州西南部出現，並在3時30分前從紐約州北部離開。

全食帶移動路徑內的城市包括詹姆斯敦(Jamestown)、水牛城(Buffalo)、羅徹斯特(Rochester)和雪城(Syracuse)。從太陽首次被遮擋到完全顯現，整個日全食的持續時間將為2.5個小時。

儘管無法看到100%的日全食，紐約州其他地區仍能夠看到不同程度的日食。紐約市將看到89％覆蓋率的日食，長島的最小覆蓋率將達到88％，奧伯尼則為96％。

「無論您是當地居民還是遠道而來的觀測者，確保每個人都能夠安全地欣賞今年的日食是我們的首要任務，」霍楚表示。「我鼓勵每個人都要保持安全意識。無論是迎接日食還是在之後紐約市和紐約州旅行，我希望所有人都能留下終身難忘的美好回憶。」

美國上一次日全食發生在2017年8月21日，之後出現了橫貫全美的嚴重交通擁堵事件。在過去的15個月中，州政府組建了跨機構工作小組，收集和監測日食信息，定期與日全食路徑經過城市當地政府保持聯繫，以確保紐約州的居民和遊客能夠安全欣賞這場日食。