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紐約雷克島囚犯 法院門口試圖駕車逃跑未得逞

記者顏潔恩／紐約即時報導
雷克島監獄一名囚犯，日前試圖在布碌崙國王郡高等法院門外開車逃脫。(美聯社)
雷克島監獄一名囚犯，日前試圖在布碌崙國王郡高等法院門外開車逃脫。(美聯社)

一名被關押在雷克島監獄(Rikers Island)的囚犯，日前與其他獄友前往布碌崙(布魯克林)國王郡高等法院出庭時，在法院門外試圖跳上市懲教局巴士的駕駛座，開車逃跑；過程中他將巴士轉至倒檔，撞毀了附近的汽車，一時引發混亂，但最終未得逞。

該事件發生於9日早上9時45分許，據悉巴士上當時共有五名女性、四名男性囚犯，由兩名分別有七年、11年從軍經歷的懲教人員負責監送。

消息指出，從軍七年的懲教人員在無人看管的情形下將巴士留在法院外，但報告未寫明另名懲教人員此時身在何處，被控謀殺的38歲被告瓦德(Tiequan Ward)乘隙行動，過程中將巴士轉至倒檔，撞上停在附近的一輛灰色本田雅閣轎車，導致引擎蓋、擋風玻璃、和右側後視鏡都被壓碎。

在法警的制伏下，瓦德並未得逞，他與其他獄友隨後送到醫院接受檢查，車上幾人都無大礙；市懲教局隨後發布聲明，指導致巴士無人看管的懲教人員已勒令停職，調查仍在進行中。

據悉瓦德涉及一宗發生於2010年的謀殺案，目前正進行著二審程序，期間他被關押在戒備森嚴的雷克島女子監獄Rose M. Singer Center的牢房中，該監獄一部分於去年已改建為男性監獄；該區域最常關押最具暴力、惡名昭彰的囚犯，也是懲教人員過度使用武力發生次數最多的地方。

監獄 布碌崙 本田

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