紐約強風暴預警 將出現大面積停電 民眾做好防禦措施

9日晚間至10日(周三)上午，天氣將達到最嚴重的程度，風速將超過每小時70哩，降雨量將為2到3吋。(記者邢易霖 /攝影)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)發布旅行警告，紐約市將迎來一場強風暴。據國家氣象局(National Weather Service)，9日晚間至10日(周三)上午，天氣將達到最嚴重的程度，風速將超過每小時70哩，降雨量將為2到3吋，會帶來破壞性的陣風和洪水 ，預計市區出現大面積停電情況。為了確保公眾安全，市府呼籲居民盡量減少外出，同時採取必要的防禦措施。確保戶外物品固定，以免被強風吹走，進而避免財產損失。

全市大風警報從9日下午6時至10日上午6時。預計內陸地區風速為20至30哩/小時，陣風可達65哩/小時，沿海地區風速為25至35哩/小時，陣風可達70哩/小時。皇后區南部沿海洪水警報從10日凌晨4時至上午10時生效；布碌崙(布魯克林)、曼哈頓和史泰登島(Staten Island)的沿海洪水警報從10日上午5時至上午10時生效。布朗士區和皇后區北部將在9日晚7時至午夜間可能經歷輕微的沿海洪水，暴雨 可能加劇洪水情況。

預計10日早上將出現大範圍的輕度到中度沿海洪水，這可能會導致道路、房產、地下室和一樓建築大面積被淹，大量道路關閉，車輛被洪水損壞。預計10日上午左右，紐約港(New York Harbor)和牙買加灣(Jamaica Bay)的潮汐將達到頂峰，長島灣(Long Island Sound)的潮汐將在上午10時左右達到頂峰。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，9日晚些時候，紐約周邊等地區將迎來暴雨、沿海洪水和大風，民眾需要採取必要的預防措施，在整個天氣過程中注意安全，避免在暴風雨期間外出。市府目前正在積極監測情況，並將在必要時發布最新消息。

紐約市緊急事務管理部門目前針對天氣預報，啟動了全市山洪應急計劃，並與國家氣象局、合作機構等協調合作，以確保採取統一的應對措施。市環保局的工作人員一直在檢查洪水易發地點，以確保集水池和排水基礎設施的功能。