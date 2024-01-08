風暴明再襲紐約 通勤時段將有強風豪雨…恐引發洪水斷電

紐約市上周末剛遭遇了一場兩年來少見的降雪，本周二新的風暴又將襲擊紐約市。(美聯社)

上周末的降雪剛結束，一場新的風暴又將襲擊紐約市 。紐約市周二預計將迎來一場帶有暴雨和強風的風暴，州長霍楚 (Kathy Hochul)敦促紐約居民儘早做好準備，密切關注天氣預報。

该風暴系統預計將在周二至周三影響紐約州，帶來大雨和強風，有可能引發洪水 和停電。風暴預計將在周二早晨通勤時段後到達紐約市，氣溫將保持在40至50度左右。周二晚間，風暴將達到高峰，並在周三早上通勤時段結束。

風暴一開始將伴隨著降雪，但隨後除了較高海拔地區外，降雪將轉為降雨。大部分地區的降雨量預計將達2至4吋，哈德遜河谷(Hudson Valley)部分地區可能因積雪融化而導致洪水。

此外，風暴預計將在紐約市、長島、紐約州西部、中部和北部地區帶來風速達每小時50至60哩的強風，並存在一定停電風險。伊利湖(Lake Erie)和安大略湖(Lake Ontario)沿岸的風速可能達到每小時70哩。

霍楚表示，紐約居民應立即著手做好應對措施，確保自己和家人的安全，同時密切關注當地的天氣預報。

「這場新風暴可能導致大面積洪水和強風，嚴重影響行車安全，並帶來停電風險，」霍楚說。「我已指示各州機構密切監測風暴的發展，他們已經做好準備，隨時支援當地合作夥伴。我呼籲所有紐約市民謹慎行動，並密切關注所在地區的天氣和交通信息。」