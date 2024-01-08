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3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

記者和釗宇／紐約即時報導
（市教育局提供）
（市教育局提供）

由於大量無證客湧入，紐約市公校要達到縮小班級規模的目標變得愈發艱難，隨著州議會會期重啟，州議會可能再次考慮從市府手中收回紐約市公校的控制權；據報導，即將前往州府參加州長霍楚(Kathy Hochul)州情咨文發布會的市長亞當斯(Eric Adams)，將繼續遊說州議會，讓公校控制權留在市府手中。

州議會此前將紐約市對公校的控制權延期兩年，將於今年6月到期，但州議會因為對市府如何控制班級規模抱有疑慮。儘管州議會不大可能剝奪市府對公校的控制權，但延期時間仍然成疑；去年，霍楚曾提出將控制權延期四年。

目前，由於無證客相關開支飆升，市府正在大規模縮減預算，因此亞當斯必須說服州議會，在超過3萬無證客學生湧入公校系統的情況下，如何縮小班級規模。

州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)支持延續市府對公校的控制權，他表示，紐約市的教育政策不應因此每年或每兩年被打斷；儘管亞當斯此前削減了5億5000萬元的公校經費，他表示，仍然相信市府對公校的管理，許多資金被迫用於安置無證客，但其中也包括用於教育無證客兒童的資金。

不過，紐約州教師工會(NYSUT)表示反對由市府繼續掌握公校，工會在一份聲明中表示，「由一個人掌握全美最大的公校系統，這本身就是不合理的。」

州教育廳此前在全市五區舉行一系列公聽會，討論市府公校控制權的問題，並將在3月31日前向州府和州議會提交報告。市教育總監班克斯(David Banks)此前表示，在市府取得公校控制權之前，「一半公校生無法從高中畢業，各學區資源分配不平等，取得資源依靠的是人脈和捐款。」

除了討論公校控制權，預計亞當斯還將與州議會討論增加應對無證客危機的撥款、房屋建造稅務減免以及打擊非法大麻店等問題。

公校 無證客 亞當斯

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