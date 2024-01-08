親巴團體封堵紐約各大橋樑隧道 這些地點交通延誤

紐約市警總局附近停有兩輛警車，車內是被逮捕的抗議者。(記者和钊宇／攝影)

1月8日早晨，親巴勒斯坦 的抗議活動導致紐約市各大橋梁與隧道發生擁堵。布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)、曼哈頓 大橋(Manhattan Bridge)、威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)與荷蘭隧道(Holland Tunnel)均有抗議活動，警察隨後介入並逮捕了抗議者。目前各大橋梁和隧道的交通都已恢復，但抗議地點周圍仍存在交通延誤。

抗議活動以「#ShutItDown4Palestine」為口號，與紐約和洛杉磯等地此前發生相似抗議活動類似。抗議者呼籲結束以哈沖突，並指責該沖突已經導致加薩地帶數萬名巴勒斯坦人死亡。

現場視頻顯示，布碌崙大橋的抗議者坐在馬路上，手拉手組成人牆，將兩手插在輪胎中，並倒入水泥固定進行阻擋。另外一些人站在前面要求停火，高呼「立即結束占領」。

警察隨後出動逮捕了現場的抗議者。根據媒體ABC7的報導，布碌崙大橋、曼哈頓大橋和威廉斯堡大橋已於上午11時30分左右恢復了交通。

警方在社交媒體X上發文提醒司機，儘管抗議活動已結束，抗議周圍仍然可能會遭遇一定的交通延誤。與此同時，華爾街(Wall Street)附近今晨也發生了抗議示威活動。