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人安全否？北京財新連載創辦人胡舒立文章

列車追尾事故搶修完畢 曼哈頓地鐵恢復正常

記者許君達／紐約即時報導
受追尾事故影響的地鐵1/2/3線今已完全恢復正常營運。圖為搶修人員緊急處理事故現場。(MTA提供)
受追尾事故影響的地鐵1/2/3線今已完全恢復正常營運。圖為搶修人員緊急處理事故現場。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)7日凌晨發布官方消息，稱地鐵1/2/3線已完全恢復正常運營。

地鐵1號線4日下午突發意外事故，一列因故障停在軌道上的空車被後方正在出站的載客列車追尾，導致超過20人受傷，後方列車至少一節車廂脫軌。幸好因出站車速較慢，未造成更嚴重的悲劇。

事故發生後，地鐵1/2/3線的運營受到嚴重影響，曼哈頓區域內的線路大規模停運或繞行，其中由於2號線借道4/5線的路由，因而也導致4/5號線出現延誤情況。MTA方面表示，經過近三天的搶修，兩列事故車輛被移出隧道，工人也檢查並修復了因列車脫軌而損壞的軌道、供電設施以及隧道內的其他基礎設施。

根據之前報導，市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，導致被撞列車異常停留在隧道內的原因，可能是該車的緊急制動系統遭到人為破壞。至於後車為何會追尾前車，尚在調查之中。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)已介入調查，該委員會呼籲所有目擊者提供事故當時的照片或影片，發送電郵至[email protected]

地鐵 MTA 大都會

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