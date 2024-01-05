觀光巴士紐約I-87公路上翻車 1死11傷

5日下午1時許，一輛滿載乘客的遊覽車在87號州際公路(I-87)上翻車，造成至少一人死亡、11人受傷。(美聯社)

新年剛過，紐約州 就發生重大交通事故；5日下午1時許，一輛滿載乘客的觀光 巴士在87號州際公路(I-87)上翻車，造成至少一人死亡、11人受傷，事故原因尚在調查中。

根據紐約州警消息，一輛載滿23人的天空教練線巴士(Skyway Coach Line)，在從加拿大蒙特婁(Montréal)出發開往紐約市 後，於喬治湖(Lake George)的阿迪朗達克北道(Adirondack Northway)北道一帶，突然側翻在路邊；事發地點距離紐約州府奧伯尼(Albany)大約60哩。

警方表示，車上23人中至少一人死亡、11人受傷，乘客的詳細信息尚在確認中。車禍發生後，有12名乘客被送往沃倫郡格倫瀑布醫院(Glen Falls Hospital)治療輕傷；一名乘客被緊急空運到奧伯尼醫療中心(Albany Medical Center)，情況危急；其餘乘客被送往喬治湖村消防局(Lake George Village Firehouse)進行狀況評估。

車禍發生後，87號州際公路南向23號和22號之間路段緊急關閉，警察和交通部門工作人員前往現場進行救援搶救。警方調查後將其定義為「單一車輛」事件(Single-Vehicle Incident)，現場沒有其他車輛受到影響。但警方發言人柯恩(Deanna Cohen)表示，事故原因尚在調查中，目前沒有更多詳情可以公布。

州長霍楚(Kathy Hochul)下午在X(原推特)上發文稱，她與紐約民眾一起為這次可怕的事件祈禱，並讚許所有參與救援行動人員的英勇行為，警方和交通部門會全力搶救，使當地交通盡快恢復正常。