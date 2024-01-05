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不在意高稅率 疫後富人較少搬離紐約

記者高雲兒／紐約即時報導
新冠疫情導致紐約州年收入超過81萬5000元的高收入居民，更多地遷出；但疫情後，相較於中產階級和工薪階層，他們更願意待在紐約州。(記者胡聲橋／攝影)
新冠疫情導致紐約州年收入超過81萬5000元的高收入居民，更多地遷出；但疫情後，相較於中產階級和工薪階層，他們更願意待在紐約州。(記者胡聲橋／攝影)

根據進步派智庫財政政策研究所(Fiscal Policy Institute)的一項研究，新冠疫情導致紐約州年收入超過81萬5000元的高收入居民更多地遷出本州；但是疫情過去後，相較於中產階級和工薪階層，他們更願意待在紐約州。

根據該報告，在疫情期間搬出的富人，很大程度上是由於他們能夠負擔離開紐約州的成本，並搬到人口較少的地區；另一個因素是許多工作轉為在家辦公，尤其在高薪和高技能領域；2021年和2022年，州內最富有的5%居民在家工作的比率，是剩餘95%居民的兩倍以上，也因此有了自由搬遷的機會。

研究的另一個主要結論是，對富裕居民增加稅收，並沒有導致他們更多地搬離。比如2017年加稅後，這些富裕居民的搬離率幾乎沒有變化；2021年加稅後，一度出現了搬離情況的增加，但這是由於疫情，而不是更高稅收，因為有73%的富人仍然搬到了稅率較高的州。

另一方面，即使在2020年和2021年疫情高峰時期，許多州內的高收入者搬離，但由於當時經濟強勁且工資較高，高收入人口在該州仍然增加。從2020年到2022年，約有2400位百萬富翁消失。然而，另外有1萬7500位百萬富翁出現，這在很大程度上是由於增加的工資，讓許多人成為較高收入群體。

因此，在疫情之前，工薪階層和中產階級居民的搬離速度比這些高收入富人高四倍；疫情期間，富人搬出率一度增加，到了2022年下半年後疫情時代，最富有的紐約人又恢復到過去較低的搬離率。

財政政策研究所執行主任古斯多夫(Nathan Gusdorf)說，「與常規想法相反，最富有的人並不比其他紐約人更經常搬離該州；相反，通常情況下，他們搬離的速度是一般人口的四分之一。此外，證據也打破了富人是為了尋找更低稅收而搬離的理論。」他指出，這份分析發現，稅收增加並未導致更多高收入者離開紐約州，而當高收入者離開時，也更有可能搬到其他相對稅率較高的州，而非低稅州。

疫情 紐約州

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