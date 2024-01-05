州府拉警報 紐約本周末暴雪來襲 警惕大規模停電

紐約市自2022年2月13日以來，中央公園就沒有再出現過超過一吋的積雪了。(記者張心／攝影)

紐約州 府5日發布暴雪預警，6日(周六)晚間將有大雪降下直至7日(周日)，紐約市 積雪預計有一吋，上州 則為最高八吋，提醒民眾注意出行安全，並警惕大範圍停電風險。

根據國家氣象局(National Weather Service)預測，一場冬季風暴將從6日晚間開始，持續至7日結束，為紐約市北部地區帶來高達一吋的積雪，上州中哈德遜河谷(Mid-Hudson Valley)、州府地區(Capital Region)、手指湖(Finger Lakes)、 中紐約(Central New York)、南部地區(Southern Tier)等地區，降雪量將高達兩吋至六吋，莫霍克山谷(Mohawk Valley)會有八吋降雪。

與此同時，紐約市區可能伴有雨夾雪的天氣，部分地區降雨量在兩吋；長島海岸和新澤西西部降雨會更多。由於曼哈頓區氣溫較高，氣象專家預計雪會短暫降落，然後轉為大雨，所以中央公園積雪量很難達到一吋。

州長霍楚(Kathy Hochul)今日緊急發布暴雪預警，敦促駕駛員儘量避免在雪天開車，確保剷雪車也能有更多的通行空間。「我們預計全州各處都會有濕、重的降雪，並可能導致大規模的停電，建議民眾保持警惕，避免不必要的外出旅行。」霍楚說。

這是紐約近一年來首次降雪，對於紐約市區更加稀缺，因為自2022年2月13日以來，中央公園就沒有再出現過超過一吋的積雪了。而本周末的暴風雪能否打破這一紀錄，目前尚不得知。

州府建議，紐約州民眾可註冊「NY Alert」獲取全州天氣預警，訂閱可參考https://alert.ny.gov。紐約市民可註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。