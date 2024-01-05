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紐約東河將建浮動泳池 明年開放…州長加速招募救生員

記者張心／紐約即時報導
第四部分州情咨文政見綱要，決定在全州建立更多游泳池。(市長辦公室提供)
第四部分州情咨文政見綱要，決定在全州建立更多游泳池。(市長辦公室提供)

為了應對極端高溫天氣，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日宣布，將在全州建立更多游泳池，並為救生員提供多項培訓，緩解炎熱夏季救生員供不應求的困境。

霍楚今日公布第四部分州情咨文政見綱要，表示將推出自上世紀90年代起，全州數目最大的游泳池投資項目，包括一項價值6000萬元、與紐約市府合建的浮動便攜式游泳池，為紐約市居民提供更多水上遊樂空間。

根據州長辦公室聲明，由州市府共同資助的「+Pool」浮動游泳池，將建立在布碌崙(布魯克林)大橋下，位於紐約市東河中，於2024年夏季進行測試，確認滿足各項健康和安全要求後，在明年向公眾開放。

霍楚表示，溺水是1歲至4歲兒童在游泳時死亡的主因，2020年，約有230名居民因溺水身亡。「這是家長的惡夢，我們不能使這種痛苦集中在低收入和有色人種社區。」她表示，「+Pool」帶來的創新浮動游泳池概念，將為兒童帶來更加安全的游泳體驗。

與此同時，皇后區177街交Baisley大道的羅伊·威爾金斯公園(Roy Wilkins)、布碌崙東弗萊布許(East Flatbush)的雪莉·奇斯霍姆娛樂中心(Shirley Chisholm Recreation Center)，都將建立一座新的室內游泳館，並為居民提供免費的游泳課程。目前，紐約市共計有65個公共游泳池，包括53個戶外和12個室內游泳館。

第四部分州情咨文政見綱要還提到，將繼續增加全州救生員數量，並把此項工作當作2024年州府的優先事項之一。在過去兩年中，霍楚將部分救生員的年齡降低到15歲，並提高了救生員的工資，以吸引更多居民加入救生員隊伍。

在剛過去的暑假，救生員短缺導致全州部分沙灘關閉，限制了一些居民的游泳計畫，縮減了公共游泳教學和成人游泳課程。市長亞當斯(Eric Adams)認為，這一趨勢不可常態化，希望從明年起，人人都有機會自由地游泳。

紐約市 霍楚 布碌崙

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