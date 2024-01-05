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留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

世界新聞網╱即時報導
（取自九派新聞微博）
（取自九派新聞微博）

近日，一則自媒體發布的「留美博士流落紐約布碌崙街頭16年」的視頻在網路瘋傳，並引發熱議。視頻中的一名遊民自稱姓孫，是江蘇省江陰市人，54歲，「復旦大學物理學專業本科畢業，到美國讀物理學專業碩士、博士，做了一兩年博士後」，此後又在華爾街從事了近兩年軟體開發工作，他自述當時的年薪大概十三、四萬美元。

該「流浪博士」表示自己曾有過一段婚姻，但現在已經離婚並完全斷了聯繫。他稱自己工作後拿到了綠卡並已加入美國籍，但從2007年起他就成為一名遊民，已有16年的時間。他也對自己的經歷感到惋惜，多年所學的專業知識完全被浪費；如果是剛離開職場，再找工作很容易，但自己已經做了16年的遊民，再次回歸職場很難。

該視頻也引起中美兩地的網友關注。九派新聞的記者透過影片拍攝者朱先生與孫先生取得聯繫。孫先生表示，他十多年前曾因憂鬱症住過一段時間醫院，最近才想著要去求助同學的。「很艱苦。以前還能堅持過去，現在冬天非常艱苦。」孫先生稱想回國，但之前沒和家人提過回國的事。如果回國，需要和家人聯繫，或許會去他們的家裡住一段時間；他並稱教會或許願意給他一筆幾千元的資金當路費。

南方都市報則報導，復旦大學校友會紐約分會5日向南都記者確認孫先生的確是復旦校友，「現在已有紐約當地復旦校友自發（組織）的志願者行動」。孫先生家鄉的知情人士告訴南都記者，他在當地高中就讀時間較短，「後來就考到復旦少年班去了」。同時，該知情人士告訴南都記者，「流浪博士」家人已經知悉其現狀，但家人現在「不希望被打擾」。

遊民 華爾街 布碌崙

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