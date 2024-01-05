紐約市遭推落軌華女養傷無收入 華人籌款相助

陳家齡將支票交給許亞楠。(陳家齡提供)

紐約市一名華女於去年在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名男性遊民推下月台，導致左腿骨折，數個月來臥床休養，丈夫也只能貼身照顧，夫婦倆無法工作失去收入；曼哈頓華埠 的社區人士為此幫她發起線上募捐，並帶著7000多元的支票探訪夫婦倆，協助承擔他們的醫療和生活費。

8月29日晚上11時左右，當時住在布碌崙 (布魯克林)日落公園的許亞楠在下班回家途中，於布碌崙方向的Chambers街地鐵站 等車時，遭41歲的榮克(Samuel Junker)猛力推落軌；她隨後成功被乘客救起，但左腿骨折，至今已動了幾次手術、仍在家中休養。而嫌犯目前因心理問題被送往精神病院接受治療，法官裁定不准保釋，他下一次出庭日期是今年底的11月25日(周一)。

案發後，華埠社區人士陳家齡同情許亞楠的遭遇，繼而在籌款網站GoFundMe上幫助設立籌款網頁，4日他將籌集到的7000多元交至許亞楠的手中，並慰問她的傷勢。

陳家齡說，作為新移民遇到這樣的意外尤其帶來創傷，因此就算是很小的援助，他很慶幸可以向其伸出援手，希望許能夠趕緊復原，將可怕的經歷拋諸腦後；未來若有需要法律或健康方面的援助，他也會竭盡所能幫忙。

許亞楠對此很感激，並指出目前只能在家養好腳傷，由於膝蓋有填充物至今不能發力，生活無法自理的她需要老公貼身照顧，以至於倆夫婦現在都沒有收入來源；現在的生活費都是靠家鄉和身邊的朋友借用來周轉，但一直下去也不是權宜之計。

除此之外，醫生也警告她說，腿傷一定會落下一生的後遺症，像是關節炎，且會隨著她年紀愈大愈明顯；這段經歷也讓她留下陰影，案發後很長一段時間處於高度緊繃狀態，「每天睡不著覺，胡思亂想」，後來開始接受心理治療，才逐漸好轉，目前睡眠已改善很多。

對於法院當前對榮克的處置，許亞楠表示，「我覺得這種案件這麽大、這麽嚴重，不該這麼拖延」，且也認為嫌犯襲擊自己時，根本不像是精神患者；她解釋道，兩人是素未謀面的人，甚至面對面眼神交流的機會都沒有就被對方攻擊，「這人就是恐怖分子，他的存在會危害社會，不該再出現在社會上。」