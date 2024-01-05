我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百歲人瑞仍有百萬積蓄 他的秘訣是…

蓄意隱晦警告選民？選前飄台灣中國氣球激增

紐約市遭推落軌華女養傷無收入 華人籌款相助

記者顏潔恩／紐約即時報導
陳家齡將支票交給許亞楠。(陳家齡提供)
陳家齡將支票交給許亞楠。(陳家齡提供)

紐約市一名華女於去年在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名男性遊民推下月台，導致左腿骨折，數個月來臥床休養，丈夫也只能貼身照顧，夫婦倆無法工作失去收入；曼哈頓華埠的社區人士為此幫她發起線上募捐，並帶著7000多元的支票探訪夫婦倆，協助承擔他們的醫療和生活費。

8月29日晚上11時左右，當時住在布碌崙(布魯克林)日落公園的許亞楠在下班回家途中，於布碌崙方向的Chambers街地鐵站等車時，遭41歲的榮克(Samuel Junker)猛力推落軌；她隨後成功被乘客救起，但左腿骨折，至今已動了幾次手術、仍在家中休養。而嫌犯目前因心理問題被送往精神病院接受治療，法官裁定不准保釋，他下一次出庭日期是今年底的11月25日(周一)。

案發後，華埠社區人士陳家齡同情許亞楠的遭遇，繼而在籌款網站GoFundMe上幫助設立籌款網頁，4日他將籌集到的7000多元交至許亞楠的手中，並慰問她的傷勢。

陳家齡說，作為新移民遇到這樣的意外尤其帶來創傷，因此就算是很小的援助，他很慶幸可以向其伸出援手，希望許能夠趕緊復原，將可怕的經歷拋諸腦後；未來若有需要法律或健康方面的援助，他也會竭盡所能幫忙。

許亞楠對此很感激，並指出目前只能在家養好腳傷，由於膝蓋有填充物至今不能發力，生活無法自理的她需要老公貼身照顧，以至於倆夫婦現在都沒有收入來源；現在的生活費都是靠家鄉和身邊的朋友借用來周轉，但一直下去也不是權宜之計。

除此之外，醫生也警告她說，腿傷一定會落下一生的後遺症，像是關節炎，且會隨著她年紀愈大愈明顯；這段經歷也讓她留下陰影，案發後很長一段時間處於高度緊繃狀態，「每天睡不著覺，胡思亂想」，後來開始接受心理治療，才逐漸好轉，目前睡眠已改善很多。

對於法院當前對榮克的處置，許亞楠表示，「我覺得這種案件這麽大、這麽嚴重，不該這麼拖延」，且也認為嫌犯襲擊自己時，根本不像是精神患者；她解釋道，兩人是素未謀面的人，甚至面對面眼神交流的機會都沒有就被對方攻擊，「這人就是恐怖分子，他的存在會危害社會，不該再出現在社會上。」

地鐵站 華埠 布碌崙

上一則

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

下一則

留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

延伸閱讀

犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口

犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口
紐約市10個月首場降雪 可望6日報到

紐約市10個月首場降雪 可望6日報到
逾7億元無證客照護支出 市府求償

逾7億元無證客照護支出 市府求償
紐約市去年2000宗大麻店投訴 逾200人被捕

紐約市去年2000宗大麻店投訴 逾200人被捕

熱門新聞

羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23
皇后區白石鎮(Whitestone)的跨島快速路上(Cross Island Parkway )發生了一起車禍，造成五人死亡，一人受傷。事發地點靠近白石高速公路與跨島快速路的交叉口的36N與36S出口。(取自Google Maps)

紐約白石鎮跨島快速路新年早晨發生車禍 5死1重傷

2024-01-01 14:22

超人氣

更多 >
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運
淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…

淫魔檔案5重點：柯林頓喜歡年輕女子、艾普斯坦稱「打給川普」…