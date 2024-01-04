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經濟情勢變…BP、Equinor取消紐約離岸風電場合約

編譯簡國帆／綜合外電
英國石油（BP）與挪威Equinor取消一項在紐約州外海打造離岸風電場的合約。（美聯社）
英國石油（BP）與挪威Equinor取消一項在紐約州外海打造離岸風電場的合約。（美聯社）

英國石油（BP）與挪威Equinor已取消一項在紐約州外海打造離岸風電場的合約，原因是經濟情勢不斷變動，使這項風電計畫不再可行，成為2024年伊始美國離岸風電業遭遇的最新挫敗。

BP和Equinor的這項「Empire Wind 2」離岸風電場計畫，原本要在長島東岸外海15~30英里處設置風電機，規劃總發電容量為1.26百萬瓩（GW），並已取得重要的許可。

Equinor表示，取消合約是因「通膨、利率及供應鏈干擾」，紐約州當局已同意這兩家公司「重設」這項2022年的安排，將尋求新的機會，取消合約的協議「反映整體產業規模的經濟情勢變化、以及預期會有新採購機會，調整一項已成熟計畫的繼續開發」。

紐約州氣候法律已要求該州到2030年時要有七成電力來自再生能源，並設定目標要在2030年前設立9 GW的離岸風電裝置容量。作為計畫的一環，紐約州已核發BP和Equinor合約，開發Empire Wind風力電場，在約8萬英畝的開放海域裝設147支風電機。

3日取消的合約為2020年簽署的第二階段計畫，以每千瓩小時107.50美元的價格銷售再生能源額度，但BP和Equinor去年已請求紐約州當局重新議價，希望提高價格三分之二至每千瓩小時177.84美元，以反映通膨和供應鏈瓶頸推升成本等各項因素，卻於去年10月遭拒。

紐約州當局去年11月另外宣布新的徵求計畫，允許企業退出舊有合約、重新提出價格更高的新計畫，徵求期在1月25日到期，新合約的贏家將在2月宣布。

因此BP和Equinor的決定也不令人意外，因兩家公司都已為紐約州的計畫認列資產減損，也未必代表Empire Wind 2計畫胎死腹中，BP與Equinor仍擁有聯邦海域租約、以及一些許可。

不過，這項合約取消，仍代表北美乾淨能源目標的最新挫敗。通膨升高、供應鏈議題等因素已使美國離岸風電計畫瀕危，開發商被迫重新計算多年前提案的數字。沃旭去年已退出在紐澤西州的兩項大型計畫，西班牙Iberdrola的美國子公司Avangrid去年也取消以麻州和康乃狄克州離岸風電場賣電的合約。

紐約州 供應鏈 長島

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