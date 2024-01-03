閱讀成績族裔差距明顯 紐約州長仿紐約市推科學閱讀法

州長霍楚宣布將效仿紐約市引進「科學閱讀方法」，以期全面提升學生閱讀水平。(州長辦公室提供)

紐約州 考閱讀成績在全美排名第32位，非洲裔和西語裔學生及格率不足四成，引起當局警惕；州長霍楚 (Kathy Hochul)3日宣布，將效仿紐約市引進「科學閱讀方法」(Science of Reading Approach)，以期全面提升學 生閱讀水平。

隨著州考成績在月前出爐，不足一半的學生閱讀科目(English Language Arts，簡稱ELA)及格，標誌著紐約州在閱讀教學上的失敗。而在教育部的排名中，紐約州同其餘五個州並列第32位，也顯示出州教育廳的決策失誤。因為就在去年，全美30個州紛紛通過了科學閱讀立法，以改善受疫情影響的學生閱讀進度，但紐約州當時未採納這項提案，遭不少教育專家抨擊行動遲緩。

霍楚今日決定深度改革全州閱讀課程，引進以拼音為基礎的「科學閱讀方法」，引導學生通過單詞發音、解碼來理解其意，循序漸進擴大詞彙量。此項方法過去曾不被教師青睞，他們更習慣於以「平衡識字」(Balanced Literacy)來訓練學生，比如教導孩子以圖片來猜單詞。

「教育專家和政策制定者已經清楚發現，『平衡識字』沒辦法夯實學生的閱讀基礎，不如拼音教學能夠培養孩子成為紮實的閱讀者。」霍楚說，雖然有些學生可以在沒有拼音教學的情況下學會閱讀，但研究發現，優秀的閱讀者是需要系統的單詞發音訓練來培養的。