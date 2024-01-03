流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

節日剛過，紐約市 感染流感 、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復強制口罩 令，要求所有進出醫院人員自覺配戴口罩。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，全國因新冠感染住院的人數在節假日上漲17%，紐約市相關病例也在不斷上升，於上月底達到106人次住院。全市五大區中，布碌崙(布魯克林)的東紐約(East New York)、布朗士區莫特黑文(Mott Haven)和波特莫里斯(Port Morris)、史泰登島銀湖(Silver Lake)和St. George碼頭等，是紐約市此次新冠感染的「重災區」。

紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)3日發布警告，要求任何進入全市公立醫院、社區健康中心、護理之家的病患、探病者、醫護人員等，都要配戴口罩，「我們看到流感、新冠肺炎和呼吸道融合病毒的明顯增加，重新戴起口罩時最佳的保護方案。」市公立醫院系統發言人米勒(Christopher Miller)說。

紐約市並非全美唯一恢復強制口罩令的地區，伊利諾州、加州、麻州等多州的公立醫院，也要求病人和訪客都需要配戴口罩。