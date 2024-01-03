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紐約穩租公寓房東沒做這件事 將挨罰…每月500元

記者范航瑜／紐約即時報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽署的一項新法律規定，對於未能按時註冊租金穩定公寓的房東，市府將以遲交每個月500元的金額處以罰款。(取自州長辦公室)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽署的一項新法律規定，對於未能按時註冊租金穩定公寓的房東，市府將以遲交每個月500元的金額處以罰款。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)簽署的一項新法律規定，對於未能按時註冊租金穩定公寓的房東，市府將以遲交每個月500元的金額處以罰款。根據紐約州住房與社區改建廳(NYS Home and Community Renewal, HCR)租金管理辦公室(Office of Rent Administration)1月2日發布的報告，這項法律預計將適用於至少4.6萬套公寓的房東，他們未能在最近一個註冊年度結束前按時登記。

新報告顯示，租金穩定公寓註冊數量從2022財年的接近94萬5000間下降到2023財年(2022年4月1日至2023年3月31日)的89萬8789間。但這一下降趨勢並不代表這些公寓將回歸市場價，也不意味著房東違反了租金規定。這一趨勢的主要原因很可能是不少房東未能按時註冊。

每年都會有數萬套公寓未按時登記。去年的報告中有大約4.6萬套公寓是遲交，但大多數已經在最新報告發布前補交。HCR現在擁有約93萬3000套公寓的登記文件，這個數字可能還會隨著更多房東補交而上升。儘管如此，仍然有數千套公寓未被納入統計。一些房東可能在某些財產稅減免結束後就退出了租金協定，其他一些房東可能非法解除了協定。年度登記統計使得租戶能夠檢查他們公寓的狀態，以確定自己是否被過度收租。

社區住房改進計畫(Community Housing Improvement Program)的執行主任馬丁(Jay Martin)表示，這一新罰款對於擁有較小投資組合、自行處理簿記和申報的房東可能影響最大。未能登記的房東無法得到紐約市租金指南委員會(New York City Rent Guidelines Board)的批准每年上調租金。

紐約市目前有超過100萬套租金穩定公寓，其中布碌崙(布魯克林)的註冊公寓在過去一個財年中減少最多，截至2023年3月31日，布碌崙租金穩定公寓比前一年減少了約1萬7500套。

租金 房東 布碌崙

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