紐約市元旦即傳謀殺案 皇后區1死1重傷

圖為紐約皇后區傑克遜高地。此為示意圖，非當事者。(美聯社)

紐約市皇后區 在新一年的第一天發生一樁謀殺案，造成一名男子喪生，另一名男子重傷，這也是2024年紐約市報告的第一起謀殺案；目前警方仍在調查此案，沒有任何人被逮捕，警方也呼籲市民積極提供線索。

根據紐約市警，該案在1月1日凌晨約3時57分報告，地點為傑克遜高地(Jackson Heights)的76街和羅斯福大道的角落；警員趕到現場後，發現了29歲的Tsering Wangdu腿部被刺傷，還有一名30歲的男子胸部和臉部有刀傷。

2名傷者被迅速送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，Wangdu被宣告死亡，而另一名男子仍命懸一線，尚不知是否有其他人參與此案。

警方表示，目前尚未有逮捕行動，調查仍在進行中。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據悉，截至2023年12月24日，紐約市警察局記錄了380起謀殺案，較2022年同期數字下降了11.4%；根據最近的CompStat報告顯示，該案發生的110分局轄區內，在2023年發生了3起謀殺案，較2022年的8起有所下降。