跨年夜預計百萬人湧入曼哈頓 紐約警方首次動用無人機

最早進入現場的遊客可以占據最佳的觀賞位置，但需要在封閉區內等待近一天的時間。(記者許君達／攝影)

隨著疫情的遠離，來自全球的遊客重新回到紐約，而時報廣場的跨年活動更是紐約的代表。每年的跨年夜，前往曼哈頓 遊玩和體驗跨年的遊客都會超過百萬，市政當局預計今年的人數也不會例外。由於今年國際局勢的動盪，紐約市 警(NYPD)已宣布將會加強安保力量以確保現場安全。

有線電視新聞網(CNN)報導，包括聯邦調查局(FBI)和國土安全部(Department of Homeland Security)在內的安全機構評估顯示，美國國內跨年期間的襲擊威脅，尤其是出於仇恨目的的「孤狼」式恐怖襲擊發生的可能性有所增加。

不過，紐約市長亞當斯(Eric Adams)否認存在任何具體的威脅。

31日當天，曼哈頓較為平靜，時報廣場周邊街道從當日凌晨開始逐步封閉，禁止車輛進入，行人則在上午和中午可以有條件進入封閉區域；大量警察也各自進入崗位執勤或待命。

紐約市警今年首次使用無人機參與執勤和監控。在即將舉辦「降球」儀式的第七大道交百老匯 大道的廣場上，警方展示了全新投入使用的無人機小隊。

小隊由一架連接在警車頂端的有線懸停式無人機以及多架可巡弋的無線無人機組成，機上攜帶的5K高清攝像頭可360度旋轉，將現場的實時影像投送到車內的大螢幕上；監控設備可提供實時攝像與紅外熱成像兩種視野模式。

類似的操作單元在整個曼哈頓地區還設置了多組，主要集中在百老匯大道沿線。

市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)表示，無人機提供居高臨下的鳥瞰視野，可以令警方的現場指揮機關即時掌握人群中出現的緊急狀況，並迅速做出決策。