紐約布碌崙9大道強暴華婦主嫌過堂 警公布另1嫌照片

9大道按摩院強暴案主嫌伊茲丁(中)被帶離66分局。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林 )9大道按摩院強暴案主要嫌犯、22歲的伊茲丁(Mohammed Izzeddin)28日被警方逮捕，警方於30日公布了另一在逃嫌犯的照片。

另一嫌犯被指在伊茲丁強暴華婦時，用刀子威脅受害華婦的兩名同事，要她們噤聲。

伊茲丁在布碌崙刑事法院過堂，他被指在9大道按摩院搶劫現金，受害華婦給錢稍有遲緩，就遭到了他的強暴。助理地區檢察官英格爾(David Ingle)表示，伊茲丁和一名同夥在23日下午6時左右進入59街交第9大道附近的一家按摩院，監控錄像錄下了兩人在門口按門鈴後等待進入的畫面。

進入按摩院後，嫌疑人伊茲丁要三名員工交出錢來，他的同夥則揮舞一把刀子。

伊茲丁問三名員工錢在哪裡，然後開始拽一名員工的頭髮，並說，如果妳不把錢給我，我就強姦妳。

伊茲丁被指控之後抓住受害婦女，將她推進一間按摩室，再次威脅受害婦女如果不交出錢就強姦她。伊茲丁用手掐受害者的喉嚨，多次毆打受害婦女。伊茲丁隨後讓受害婦女拿來一個保險 套，並強暴了受害婦女。

伊茲丁和同夥離開時，還從受害婦女身上搶走了160元，從另兩名員工身上搶走了1800元。

警方稱，伊茲丁和同夥後來逃到了伊茲丁位於貝瑞吉的家。

「我沒有強姦她！」伊茲丁在被帶離紐約警局第66分局拘留所時大聲喊道，「那是個賣淫場所！」

英格爾說，伊茲丁在市警分局時，承認當時在搶劫現場，他說搶劫是另一名同夥的主意，並否認發生性攻擊事件。

伊茲丁的母親是一名敘利亞難民，他的律師戴維斯(Emily Davis)說，伊茲丁否認對他的所有指控，還提到了單親母親對他的支持，以及敘利亞難民的身分，請求法官降低保釋金金額。

伊茲丁目前的保釋金定為1萬5000元現金。